بفستان ذهبي لامع..كنزي عمرو دياب تتألق بأحدث إطلالاتها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت كنزي، إبنة الفنان المصري عمرو دياب، بإطلالتها الأخيرة على متابعيها من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بغاية الأناقة، فقد إرتدت فستاناً قصيراً جداً ولامعاً باللون الذهبي، من دون أكمام ذات تصميم رائع، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.



وكانت نشرت كنزي مقاطع فيديو، ظهرت فيها برفقة صديقاتها أثناء تجولهن في شوارع إحدى المدن في اليونان.

إرتدت كينزي توب باللون الأبيض مكشوفة الظهر، من دون أكمام، وتنورة بيضاء قصيرة جداً، وإنتعلت حذاءً عالياً من الجلد، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

وحملت كنزي في يدها حقيبة من دار أزياء Saint Laurent، يصل سعرها إلى 1,890 دولار.

