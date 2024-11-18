لم تكتمل فرحة إيلي صعب في حفل الرياض وهذا ما كشـ ـفه للمرة الأولى

ميرنا وليد - بيروت - كشف المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب خلال مقابلة صحافية أنه شعر "بنغصة" خلال حفل ألف ليلة الذي أقامه في الرياض لأنه تزامن مع الحـ رب على لبنان وكان يتمنى تأجيل الحفل لكن الإرتباطات مع المشاهير منعته من التأجيل لأنها صعبة جداً.

وأضاف أنه حين أقام أول عرض أزياء له سنة 1982 كانت إسرائـ ـيل تجتاح لبنان ومسيرته منذ 45 عاماً كانت تتأثر بالظروف الأمنية.

يذكر أن حفل الرياض ضم حوالي 100 شخصية حيث عرض إيلي صعب تصاميم أعدها خصيصاً للمناسبة وحضر الحفل مشاهير عالمية ولبنانية وعربية منهم جينيفر لوبيز وهالي بيري ومونيكا بيلوتشي ونانسي عجرم وإليسا وغيرهم وأبرزهم كانت سيلين ديون التي غنت وأبهرت الحضور لا سيما أنهم سمعوا صوتها الحي وليس الـ playback.