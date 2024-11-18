“المركزي الصيني” يُجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 172.6 مليار يوان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أجرى البنك المركزي الصيني اليوم، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 172.6 مليار يوان (نحو 24 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.5%.

وأفاد المركزي الصيني في بيان، وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة في النظام المصرفي عند مستوى معقول.

وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقًا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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