السعودية | “التدريب التقني” تُدشّن المنصة المركزية للموهبة والابتكار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المنصة الإلكترونية المركزية للموهبة والابتكار؛ بهدف دعم ورعاية الموهوبين والمبتكرين بالكليات والمعاهد التابعة لها.

وأكَّد نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي، أن إنشاء المنصة سيسهم في إيجاد بيئة رقمية حاضنة للموهبة والابتكار لتوفير حلول رقمية، تسهل رحلة الإبداع والابتكار لجميع الأطراف المعنية من متدرب ومتدربة، ومشرف موهبة، وابتكار، ومستثمر.

وأضاف أن المنصة تتيح استقبال الأفكار الإبداعية والابتكارات من الموهوبين، كما توفر العديد من الخدمات من أبرزها مشاهدة مقاطع تعليمية لكيفية تطوير الابتكارات، إضافةً إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة الموهوبين في الإجابة عن استفساراتهم، وكذلك إمكانية استخدام نظام التذاكر الذكي في المنصة لطلب المساعدة التقنية أو التطويرية من ذوي الخبرة.

كما تسهل المنصة على مشرفي الموهبة والابتكار متابعة أعمال المبتكرين، وتوفير احتياجاتهم والرد على استفساراتهم عبر نظام التذاكر ومتابعة تقدمهم وتطورهم، وترشيح الابتكارات المميزة للمسابقات المحلية والدولية، كما تتيح المنصة للمستثمرين استعراض الابتكارات وتبنيها وإجراء عمليات الاستثمار فيها.

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