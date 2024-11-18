السعودية | الهيئة العامة للإحصاء تنشر نتائج نشرة إحصاءات المحددات الصحية في المملكة لعام 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج نشرة إحصاءات المحددات الصحية لعام 2024م في المملكة، حيث أظهرت نتائج النشرة أن معدل انتشار السمنة بين سكان المملكة (15 سنة فأكثر) بلغ (%23.1)، بينما بلغت نسبة من يعانون من زيادة الوزن (%45.1) بين سكان المملكة (15سنة فأكثر)، فيما بلغت نسبة انتشار السمنة بين الأطفال الذي تتراوح أعمارهم من2 إلى14سنة بلغت (%14.6) وبلغت نسبة الأطفال في نفس الفئة العمرية الذين يعانون من زيادة الوزن (%33.3).

وأفادت نتائج النشرة أن نسبة السكان الذين يتناولون القدر الكافي من الخضروات والفواكه الموصى به وهو خمس حصص يوميًّا فأكثر بلغت (%10.2) بينما كانت النسبة الأعلى من سكان المملكة (15 سنة فأكثر) يتناولون من حصة واحدة إلى أربع حصص من الخضروات والفواكه يوميًّا، وذلك بنسبة (%84.8) فيما بلغت نسبة السكان لا يتناولون أي حصة في اليوم من الخضروات والفواكه (%5) فقط.

يُذكر أن نشرة إحصاءات المحددات الصحية تستند إلى الإبلاغ الذاتي للأفراد ونتائج المسح الصحي الوطني، ومسح صحة المرأة والطفل لعام 2024م، بالإضافة إلى تقديرات السكان من الهيئة العامة للإحصاء لعام 2023م، كما أن هذه النشرة تقدم نظرة شاملة على الوضع الصحي للمجتمع في فترة زمنية معينة، وتعكس مدى الاهتمام بمتابعة وتقييم الصحة العامة والمؤشرات الصحية للفئات المختلفة من السكان.

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