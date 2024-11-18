وفاة ملك جمال الأردن أيمن العلي بعد صراع مرض السرطان

ميرنا وليد - بيروت - نعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون ملك جمال الأرن أيمن العلي، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.
وعلقت كرزون قائلة :"لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون ،أيمن العلي في ذمة الله، الله يرحمك و يصبر أهل".
الجدير بالذكر، أن العلي، المصاب بمرض السرطان، كان قد ظهر في صورة نشرها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي، بجسد هزيل وملامح مرهقة، برفقة والدته من داخل أحد المستشفيات الأردنية.
وكتب العلي تعليقًا قصيرًا مع الصورة قال فيه: "الحمد لله.. دعوة من القلب"، تاركًا أثراً عميقاً في نفوس متابعيه، إذ أظهرت الصورة التغير الصارخ في مظهره، ووزنه المتناقص، وتورم قدميه نتيجة مضاعفات المرض، ما جعل حالته تلامس القلوب وتستدعي التضامن معه والدعاء له.
وكان أيمن العلي قد أعلن إصابته بالسرطان العام الماضي، وشارك متابعيه صوراً سابقة من مراحل علاجه، طالباً دعمهم ودعاءهم في هذه الرحلة الشاقة.
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