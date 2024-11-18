نوال الكويتية في يوم ميلادها...إطلالات جمالية تجسد الذوق الراقي للمرأة الخليجية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:23 صباحاً - النجمة نوال الكويتية عنوان للجمال والأناقة في أزيائها وإطلالاتها الجمالية التي تلهم الكثير من السيدات العربيات خاصة الخليجيات. ولطالما كانت إطلالات نوال الكويتية راقية وجذابة تناسب المرأة العربية بلمسات عصرية، حيث نراها غالباً ما تميل إلى أساليب المكياج القوية والبارزة بألوان تتناغم مع بشرتها وملامحها الجمالية الجذابة، من ظلال العيون الترابية والنيود والفخمة إلى مكياج البشرة المخملي وصولاً إلى ألوان أحمر الشفاه التي تتنوع بين الداكنة والخافتة. أما تسريحات شعرها فهي أنيقة أيضاً تتراوح بين التسريحات المرفوعة والمنسدلة إلى جانب قصات الشعر الطويل والقصير.

ولمناسبة ميلادها الذي تصادف يوم 18 نوفمبر من كل عام، نرصد لك مجموعة إطلالات جمالية من وحي نوال الكويتية، تجسد الذوق الراقي للمرأة الخليجية.

مكياج زهري ناعم مع تسريحة الشعر الويفي

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في واحدة من أجمل إطلالاتها الجمالية، وتحديداً في حفلها الغنائي الذي أحيته في المملكة العربية السعودية، تألقت نوال الكويتية بإطلالة زهرية محتشمة نسقت معها مكياجاً زهرياً ناعماً ارتكز على ظلال العيون الزهرية التي غمرت جفن العين العلوي مع طبقات الماسكرا البارزة على الرموش والفاونديشن المخملي الموحد وأحمر الشفاه الزهري الغلوسي، كذلك اختارت تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.

مكياج كلاسيكي فخم مع تسريحة ذيل الحصان

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وفي إطلالة لها احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، اختارت نوال الكويتية إطلالة راقية بالبلايزر البيضاء، معتمدة مكياجاً كلاسيكياً بلمسات فخمة وراقية ارتكزت على الأيلاينر المحدد لشكل العين مع الكحل الأسود في قلبها والماسكرا البارزة على الرموش، كذلك بدت بشرتها موحدة بالفاونديشن المناسب لها مع البلاش الترابي المشرق وأحمر الشفاه الترابي الداكن المحدد بالكونتور البني، وجاءت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة بالفرق النصفي للغرة لتكمل إطلالتها.

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مكياج ترابي بارز مع تسريحة الشعر المموج

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وفي إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها نوال الكويتية، اختارت إطلالة باللون الأسود وتألقت بمكياج ترابي بارز ارتكز على ظلال العيون الترابية على كامل جفن العين المتحرك مع الكحل الأسود داخل العين وطبقات الماسكرا الكثيفة، وبدت بشرتها برونزية بالفاونديشن المناسب لها مع البلاش الترابي البارز على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الترابي المحدد بالكونتور البني، واعتمدت مع مكياجها تسريحة الشعر المموج المنسدل على الأكتاف مع الفرق الجانبي للغرة.

مكياج بنفسجي مات مع تسريحة الشعر الريترو الكاريه

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وفي إحدى حفلاتها الغنائية التي أحيتها في دولة قطر، تألقت نوال الكويتية بفستان بنفسجي محتشم تميز بالأكمام الواسعة، ونسقت معه مكياجاً بنفسجياً ناعماً ارتكز على الظلال البنفسجية فوق جفن العين العلوي مع القليل من الظلال السموكي المحددة للعين عند الطرف الخارجي لها وطبقات الماسكرا الكثيفة والبارزة، واختارت أحمر الشفاه البنفسجي المات، كذلك اعتمدت تسريحة الشعر الريترو بالفرق الجانبي للغرة مع قصة الشعر الكاريه.

مكياج خليجي فخم مع تسريحة الويفي

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وخلال مشاركتها في أوبريت سدرة اللؤلؤ، تألقت نوال الكويتية بإطلالة القفطان المغربي النيلي الذي نسقت معه مكياجاً خليجياً فخماً ارتكز على الظلال السموكي البارزة المدموجة مع الظلال الكرزية فوق جفن العين المتحرك والكحل الأسود المحدد للعين والأيلاينر المسحوب إلى خارج طرف العين، والماسكرا الكثيفة، وجاء مكياج البشرة مخملياً وبارزاً مع البلاش الترابي على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه باللون الكرزي الداكن، وتميزت تسريحة شعرها الويفي بالحجاب النيلي على الرأس.

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مكياج زهري مات مع تسريحة الشعر الويفي

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ومن أجمل إطلالات نوال الكويتية الجمالية تلك التي اختارتها بصيحة المكياج الزهري المات الذي ارتكز على ظلال العيون الزهرية المات التي غمرت كامل جفن العين العلوي مع الكحل الأسود البارز داخل العين والأيلاينر المحدد لرسمة العين بأسلوب فخم وطبقات الماسكرا الكثيفة والمطولة للرموش، واختارت الفاونديشن المخملي الموحد على بشرتها الحنطية مع البلاش الزهري الناعم على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري المات، كذلك اختارت تسريحة الشعر الويفي بقصة الكاريه الطويلة.

مكياج خفيف بالأيلاينر المجنح مع تسريحة الشعر نصف المرفوع

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واحتفالاً ببلدها الكويت أقامت نوال الكويتية حفلاً غنائيا في المملكة العربية السعودية اختارت فيه إطلالة باللون الأصفر، نسقت معها مكياجاً ناعماً ارتكز على ظلال العيون الزهرية الخافتة فوق جفن العين العلوي مع خط الأيلاينر المسحوب إلى خارج العين والماسكرا الخفيفة وبدت بشرتها ناعمة وطبيعية بالفاونديشن المناسب لها مع أحمر الشفاه الزهري الغلوسي، ومع مكياجها اختارت تسريحة الشعر الويفي نصف المرفوع مع فرق الغرة الوسطي.