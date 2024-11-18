شكرا لمتابعة خبر عن طالبة بجامعة الطائف تبتكر الدرون الذكي لخدمة ضيوف الرحمن .. صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حصدت طالبة في جامعة الطائف المركز الأول في الابتكارات، بعد ابتكارها الدرون الذكي، لخدمة وحماية الحجاج والمعتمرين .

الابتكار الذي قدمته الطالبة والتي تُدعى شريفة الثقفي يدمج بين تكنولوجيا الطائرات الدرون والأساور الذكية، بهدف تعزيز سلامة الحجاج والمعتمرين.

يتيح النظام تتبع أماكن الحجاج بشكل دقيق، وتوجيه الطائرات لتوفير المساعدة الطبية أو اللوجستية : مثل حدوث أي خطر أو ضياع الحج أو تعرضه لحادث، إذ تقوم الأساور الذكية بتنبيه الفرق المختصة، بينما يمكن للطائرات المسيرة مراقبة الوضع عن كثب وتوجيه المساعدة.

ويستخدم النظام أيضًا تقنية تحديد المواقع العالمية “GPS” لتمكين الطائرات المسيرة من تتبع حركة الحجاج بدقة، يمكن للطائرات توجيه الحجاج إلى أماكن معينة مثل مواقف الحافلات أو أماكن الصلاة، وتقديم إشعارات للحجاج باستخدام بيانات الأساور الذكية.

كما يساهم النظام المبتكر في تسهيل إدارة الحشود وتعزيز تجربة الحج والعمرة معتمدًا على التكنولوجيا الحديثة.