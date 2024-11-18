صيحات جمالية من النجمات في اليوم الخامس لمهرجان القاهرة السينمائي 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:23 صباحاً - ورشة فنية وفعاليات ثرية تقام يومياً على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024 بدورته الخامسة، الذي يحتضن على سجادته الحمراء باقة من نجوم ونجمات العالم العربي، الذين يحضرون دعماً لأفلام جديدة أو كمشاركين في الفعاليات الفنية المقامة. وفي اليوم الخامس للمهرجان، حضرت مجموعة من الممثلات وتألقن بإطلالات جمالية متنوعة جاءت في معظمها كاجوال تطغى عليها البساطة واللمسات العصرية الحيوية والناعمة، ففازت أساليب المكياج الناعم ومكياج اللامكياج والمكياج الخفيف، إلى جانب تسريحات الشعر المنسدلة بأشكالها المختلفة.

وهنا، اخترنا مجموعة صيحات جمالية تألقت بها نجمات اليوم الخامس لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في يومه الخامس.



بسنت صيام بمكياج فضي ناعم مع تسريحة الشعر الويفي المنسدل

بسنت صيام-تصوير ندا محسن خاص لسيدتي



الممثلة الشابة التي تتميز بملامحها الطفولية الناعمة بسنت صيام، تألقت بإطلالة جمالية أنيقة وبسيطة في آن في اليوم الخامس لمهرجان القاهرة السينمائي 2024، فاختارت صيحة المكياج الناعم الذي ارتكز على دمج ظل العين النيود المات مع ظلال العيون الفضية اللامعة فوق الجفن العلوي، مع طبقات عدة من الماسكرا، وتم اعتماد أحمر الشفاه الأحمر النيود الغلوسي ومكياج البشرة المصقول بنغمات برونزية منحت وجهها توهجاً جذاباً. في المقابل، اختارت تسريحة الشعر المالس المنسدل مع أطراف الشعر الويفي والفرق النصفي والغرة المسحوبة إلى الخلف.

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هدى المفتي بمكياج اللامكياج وتسريحة الشعر الستريت

هدى المفتي-تصوير ندا محسن خاص لسيدتي



أما الممثلة هدى المفتي فاختارت إطلالة كاجوال عملية ناعمة، تألقت فيها بموضة مكياج اللامكياج، الذي أبرز ملامحها الجذابة وبشرتها الحنطية، إذ تم استخدام الألوان النحاية القريبة إلى لون بشرتها في مكياج العيون والشفاه والبشرة، مع رسمة الحواجب الطبيعية العريضة المصقولة. كذلك، تألقت بتسريحة الشعر الستريت بالفرق النصفي، وقد أبرزت هذه التسريحة جمال شعرها الأسود الطويل المفعم بالحيوية والنعومة.

نور قدري بمكياج سموكي وتسريحة الشعر المموج المنسدل

نور قدري-تصوير ندا محسن خاص لسيدتي



من جهتها، تألقت الممثلة نور قدري بإطلالة أنثوية ناعمة، ارتكزت على إبراز عيونها العسلية اللامعة، من خلال مكياج عيون سموكي دافئ بدرجات اللون البني عند الزاوية الخارحية للعين، والتي تم دمجها مع ظل العين الفضي عند زاوية العين الداخلية، إلى جانب الرموش المستعارة الطويلة والكثيفة والكحل البني داخل العين. أما أحمر الشفاه فتم اعتماده باللون النيود البني المحدد بالكونتور، مع مكياج بشرة مصقولة بنغمات برونزية جذابة. كذلك، اختارت لإطلالتها تسريحة الشعر القصير الويفي المموج بالفرق الجانبي.

ركين سعد بمكياج دافئ وتسريحة الشعر الناعم المنسدل

ركين سعد-تصوير ندا محسن خاص لسيدتي



بدورها، تألقت الممثلة ركين سعد على طريقتها على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي 2024 بيومه الخامس، واختارت لإطلالتها مكياج عيون دافئاً ارتكز على ظلال العيون البني فوق الجفن المتحرك مع الرموش المستعارة والكحل داخل العين، مع أحمر الشفاه النيود المحدد بالكونتور البني ومكياج البشرة متوسط التغطية باللون الموحد. ونسقت مع مكياجها تسريحة الشعر الناعم المنسدل بالفرق النصفي.

شيرين رضا بأحمر الشفاه الغلوسي وتسريحة الشعر الكيرلي المنسدل

شيرين رضا-تصوير ندا محسن خاص لسيدتي



الممثلة شيرين رضا تألقت في اليوم الخامس لمهرجان القاهرة السينمائي 2024، بإطلالة شبابية لافتة، ارتدت فيها نظارات شمسية عصرية، ونسقت معها أحمر الشفاه الزهري الغلوسي ومكياج البشرة المشرق بنغمات زهرية جذابة. كذلك، تألقت بتسريحة الشعر الكيرلي بالفرق الجانبي.

ميرهان حسين بأحمر الشفاه الأحمر وتسريحة الشعر الويفي المنسدل

ميرهان حسين-تصوير ندا محسن خاص لسيدتي



إطلالة الممثلة ميرهان حسين كانت الأبرز على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بيومه الخامس، حيث اختارت موضة أحمر الشفاه الأحمر الغامق، ونسقت معه مكياج عيون خفيفاً بدرجات محايدة خفيفة، إلى جانب مكياج البشرة المصقولة مع البلاش الخوخي على الخدود. واعتمدت تسريحة الشعر الويفي المنسدل بالفرق النصفي.