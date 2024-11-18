"النشرة": انتشال أشلاء جثامين عناصر الهيئة الصحية الإسلامية الذين استشهدوا جراء الغارة الأخيرة على برعشيت

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "سيارات الصليب الأحمر اللبناني واللجنة الدولية للصليب الأحمر دخلت إلى برعشيت وانتشلت أشلاء جثامين عناصر الهيئة الصحية الإسلامية الذين استشهدوا جراء الغارة الأخيرة على المنطقة".

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