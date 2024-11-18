أبي رميا التقى ميقاتي: اتفاق وقف اطلاق قاب قوسين في حال لم تراوغ اسرائيل

أكد النائب سيمون أبي رميا، في تصريح له من السراي الحكومي، انه "التقيت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يتحدث باسم لبنان كما يفعل رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن المفاوضات القائمة للوصول الى اتفاق لوقف لاطلاق النار"، مشيرا الى ان "الاجواء اللبنانية ايجابيه جدا ، وقد وافق لبنان على الاقتراحات التي قدمت من قبل الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا واليوم نحن بانتظار وصول المبعوث الأميركي اموس هوكشتاين غدا الى لبنان ولقاءاته مع ميقاتي وبري ، ومن المؤكد انه بعد الاجواء الإيجابية التي سيطلع عليها من لبنان ستكون له زيارة لإسرائيل للاطلاع على جوابها النهائي".

وتابع :"نود ان نقول انه في حال لم يكن هناك مناورة او مراوغة من اسرائيل، نكون على قاب قوسين من الوصول الى اتفاق لوقف النار، وهذا الامر مطلوب على المستويين الشعبي والسياسي في لبنان ، وفي حال ذهبنا في هذا المسار الإيجابي سيكون هناك اعلان للاتفاق من العاصمة الفرنسية باريس ، ومن هنا اريد استغلال هذا المنبر لكي أحيي الجهود الجدية والفعالة والمنتجة التي تقوم بها الأدارة الفرنسية والسلطات الفرنسية من دون ان يكون هناك تسليط ضوء إعلامي على الدور الذي تقوم به لأنهم قاموا بجهد جبار لكي يكونوا الى جانب المصلحة اللبنانية في المفاوضات القائمة، وكلنا امل من الان حتى نهاية الاسبوع في حال لم يكن هناك اي مناورة او اي سوء نية كما تعودنا مع الاسرائيلين ان نصل الى نتيجة إيجابية على هذا الصعيد".