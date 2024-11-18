أنجلينا جولي في ظهورٍ نادرٍ مع ابنها نوكس في حفل توزيع جوائز المحافظين Governors Awards

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:23 صباحاً - تحت قبة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة- المعنية بجائزة الأوسكار المرموقة- تم استضافة حفل توزيع جوائز المحافظين السنوي Governors Awards في نسخته الـ15 في قاعة راي دولبي في لوس أنجلوس ليلة أمس 17 نوفمبر. وقد شهد الحفل العديد من نجوم ومشاهير هوليوود من أبرزهم النجمة أنجلينا جولي التي لا تترك أي محفل أو تجمع إلا وتخطف الأضواء وتستحوذ على اهتمامٍ إعلامي لذكائها في الظهور أمام المصورين.

أنجلينا جولي تصطحب ابنها نوكس على السجادة السوداء لحفل توزيع جوائز المحافظين

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كعادتها دائماً، بدت أنجلينا جولي في أبهى صورة في إطلالتها وفستانها الطويل ذى اللون الذهبي والكريمي، بينما زينت رقبتها بعقد ألماس ضخم ونسقته مع أقراط فضية متدلية، وكان اللافت للانتباه أكثر هو ابنها، نوكس جولي بيت، الذي اصطحبته معها في الحفل.

وقد لفت الشاب البالغ من العمر 16 عاماً الأنظار إلى جانب والدته، حيث كان طوله قريباً من طولها وظهر لأول مرة بقصة شعر قصيرة، مرتدياً بدلة سوداء رسمية ليظهر مختلفاً عن آخر مرة سار فيها على السجادة الحمراء مع والدته قبل ثلاث سنوات.

آخر ظهور لنوكس مع والدته أنجلينا

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كانت المرة الأخيرة التي ظهر فيها نوكس مع والدته في حدث عام، عندما انضم مع بقية اخوته؛ شيلوه، زهارا، فيفيان، ومادوكس، في عرض فيلم "Eternals" من إنتاج Marvel Studios في لندن، أكتوبر 2021 إلى جانب أشقائه.

ومن حينٍ لآخر تحرص أنجلينا على اصطحاب أحد من أبنائها أو بعضٍ منهم أثناء الأحداث المهمة، وقد ظهر ذلك مؤخراً، أثناء ترويجها لفيلم Maria "ماريا"، حيث حضرت عرضاً للفيلم في نيويورك إلى جانب زهارا، باك، ومادوكس، ولكن نوكس لم يكن حاضراً.

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حفل توزيع جوائز Governors Awards

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جوائز المحافظين هو حدث سنوي يحتفل بالجوائز التي يمنحها مجلس محافظي الأكاديمية- جائزة إيرفينغ ج. ثالبرغ التذكارية، جائزة جان هيرشولت الإنسانية، والجائزة الفخرية. يتم الإعلان عن الفائزين كل صيف وتكريمهم في حفل عشاء، ويتم دمج أبرز أحداث الحدث في حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام.

بعد أسابيع قليلة من وفاته عن عمر يناهز 91 عاماً، مُنح المنتج الموسيقي والملحن الشهير كوينسي جونز جائزة أوسكار فخرية من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة. وقد قبل أبناء جونز جائزة الأوسكار الفخرية، ومن بينهم الممثلة رشيدة جونز، التي قرأت الخطاب الذي أعده لتكريم يوم الأحد.

تلقت باربرا بروكلي ومايكل جي ويلسون، الشقيقان ومنتجا سلسلة أفلام جيمس بوند، جائزة إيرفينغ جي ثالبرغ التذكارية في الحفل.

حصل كاتب السيناريو والمخرج البريطاني للكوميديا الرومانسية ريتشارد كيرتس، الذي كتب وأخرج فيلمي "Love Actually" و"Four Weddings and a Funeral"، على جائزة جان هيرشولت الإنسانية عن أعماله الخيرية.

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