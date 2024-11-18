جينيفر لوبيز وكيت وينسلت وديمي مور من بين أبرز نجوم حفل توزيع جوائز المحافظين Governors Awards

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:23 صباحاً - أبرز الأسماء والشخصيات العامة في عالم هوليوود اجتمعوا أمس في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المعنية بجائزة الأوسكار المرموقة لحفل توزيع جوائز المحافظين السنوي Governors Awards، والتي تعتبر أول محطة رئيسية لحملة المرشحين لجوائز الأوسكار لهذا العام، وتقديم جوائز الأوسكار الفخرية.

ليلة مرصعة بالنجوم

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شهدت السجادة السوداء للحدث الكثير من نجوم A- List من هوليوود لما يمكن وصفه بأنها ثاني أكبر ليلة لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة لهذا العام، حيث حضر توم هانكس، ريتا ويلسون، أنجلينا جولي مع ابنها نوكس، دانيال كريغ، جنيفر لوبيز، ديمي مور، نيكول كيدمان، أندرو غارفيلد، جينيفر لورانس التي استعرضت حملها أثناء الحدث، سيلينا غوميز، زوي سالدانيا، كارلا صوفيا جاسكون، دانيال ديدويلر، كيفن كوستنر، مايكي ماديسون، جاي بيرس، فيليسيتي جونز، ماريان جان بابتيست، شارون ستون، مايكل ج. ويلسون، باربرا بروكلي، بريان روبينز، زيغي مارلي، إيمي آدامز، كولمان دومينغو، تيلدا سوينتون، بيدرو ألمودفار، جوليان مور، ساويرس رونان، جود لو، كيت وينسلت، جانيت يانغ، باميلا أندرسون، كيران كولكين، مارلي ماتلين، ماريا باكالوفا، شارون ستون، جينيفر هودسون، روبي ويليامز، والمزيد.

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تكريم أسماء لامعة في عالم هوليوود

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بعد أسابيع قليلة من وفاته عن عمر يناهز 91 عاماً، مُنح المنتج الموسيقي والملحن الشهير كوينسي جونز جائزة أوسكار فخرية من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وقد قبل أبناء جونز جائزة الأوسكار الفخرية، ومن بينهم الممثلة رشيدة جونز، التي قرأت الخطاب الذي أعده لتكريم يوم الأحد.

تلقت باربرا بروكلي ومايكل جي ويلسون، الشقيقان ومنتجا سلسلة أفلام جيمس بوند، جائزة إيرفينغ جي ثالبرغ التذكارية في الحفل.

حصل كاتب السيناريو والمخرج البريطاني للكوميديا الرومانسية ريتشارد كيرتس، الذي كتب وأخرج فيلمي "Love Actually" و"Four Weddings and a Funeral"، على جائزة جان هيرشولت الإنسانية عن أعماله الخيرية.

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