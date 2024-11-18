إلهام شاهين تدعم ابنة أشرف عبد الباقي في فيلمها الجديد.. وهذه رسالتها لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة المخرجة الشابة زينة عبد الباقي، ابنة الفنان أشرف عبد الباقي على نجاح فيلمها “مين يصدّق” الذي تم عرضه ضمن فعاليات “مهرجان القاهرة السينمائي الدولي” بدورته الـ 45.

ونشرت إلهام شاهين عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مجموعة صور من العرض ظهرت فيها بجانب الفنانين حسين فهمي وأشرف عبد الباقي وهالة سرحان وأحمد داوود، وعلّقت على الصورة قائلةً: “ألف مبروك للمخرجة الرائعة زينة أشرف عبد الباقي على فيلمها الجديد “مين يصدّق” المشارك في “مهرجان القاهرة السينمائي الدولي”.

وتابعت: “مبروك أصدقائي الغاليين جداً أشرف عبد الباقي وشريف منير وأحمد رزق… مبروك لكل صنّاع الفيلم أمام الكاميرا ووراءها… وللشباب الرائع أبطال الفيلم… أسعدتمونا بفيلم جميل… تمنياتي لكم بالتوفيق”.

فيلم “مين يصدّق” هو فكرة زينة عبد الباقي ومصطفى عسكر وحامد الشراب، سيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، إخراج زينة عبد الباقي، وبطولة الفنانين: شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور…، ويشهد الفيلم ظهوراً مميزاً للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، وتدور أحداثه حول “نادين” التي تعيش مأساة مع والديها بسبب عدم اهتمامهما بها، وتتعرف إلى شاب محتال يُدعى “باسم”، يقدّم لها بعضاً من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتطوّر العلاقة بينهما لينخرط الاثنان في عمليات نصب تورّطهما بمشاكل كثيرة، مما يضع قصة حبّهما وأموراً أخرى على المحك.