منة شلبي تتحدث عن حياتها العاطفية: “اختياراتي خوازيق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت النجمة منة شلبي ضيفة على قناة Gossips، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” حيث تحدثت عن دورها في أحدث أعمالها السينمائية “الهوى سلطان”، ومفهوم الصداقة وتجربتها في اختياراتها العاطفية.

قالت منة: “الصداقة حاجة بحبها أوي، في معارف وفي زمايل وفي أصدقاء، وأقرب مرتبة لقلبي الأصدقاء”.

أضافت: “ممكن آخد صاحبي على عيبه، لكن لو العيب بيضره أحاول أفهمه، وصحابي بيشبهوني بالشجرة وبيقولوا إني بضلل عليهم وبحتويهم زي الشجرة”.

وعن مواصفات الأصدقاء المقربين بالنسبة لها قالت: “ناس صادقة مش أشرار، وطيبين وجدعان وعندهم أصل في أخلاقهم، ودمهم خفيف طبعًا”.

تابعت: “ممكن أقطع مع أقرب صديق لما يخون ثقتي، الخيانة بالنسبة لي شيء مش مقبول، ولو حد من صحابي وقع في مشكلة هساعده مش هفكر في مصلحتي، ولو تدخلت بين اتنين ببقى محايدة وحقانية”.

اعترفت منة شلبي بأنها لم تكن موفقة في اختياراتها العاطفية قائلة: “اختياراتي العاطفية فيها خوازيق أكتر من اختياراتي في الصداقة، ومفيش حاجة اسمها راجل مثالي، في حاجة اسمها صفات ملائمة مع بعض، وأفكار ومبادئ”.

وردًا على سؤال ما هي الصفة التي قد لا يتحملها شريك حياتها، قالت منة شلبي: “بحب شغلي زيادة عن اللزوم وعنيدة”.

كما تحدثت عن تعرضها للخيانة بقولها: “سامحت الخيانة قبل كده، ومعتقدش ممكن أسامح تاني”.

ووجهت كلمة لحبيبها المستقبلي قائلة: “كن رجلا”.

وفي نهاية اللقاء، قالت منة إن الدور الذي تلعبه في فيلم “الهوى سلطان” مشابه لشخصيتها، مضيفة: “سارة طيبة وصادقة مع نفسها ومع غيرها، وأقول لها خلي بالك من علي (أحمد داود)”.

فيلم “الهوى سلطان” بطولة منة شلبي وأحمد داود وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجي وسوسن بدر، ومجموعة من ضيوف الشرف خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.