محمد فراج يكشف عن مفاجأة لمحبي “الغرفة 207”.. هل من جزء ثانٍ؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم النجاح الكبير الذي حققه الفنان محمد فراج في مسلسل “الغرفة 207” الذي قدمه مع النجمة ريهام عبد الغفور، وانتهاء المسلسل بالإعلام عن وجود جزء ثان منه، إلا أنه طوال العامين الماضيين لم يتم التطرق لعمل الجزء الثاني سواء من الشركة المنتجة أو أبطال العمل.

وخلال لقائه في برنامج “سبوت لايت” مع شيرين سليمان عبر قناة “صدى البلد”، كشف فراج عن مصير الجزء الثاني من مسلسل “الغرفة 207″، مؤكداً أنه يتم حالياً التحضير للعمل.

قال فراج: “إن شاء الله في جزء تاني من “غرفة 207″، إحنا شغالين هو كان بيتكتب اتكتب منه جزء كبير، لكن الجزء التاني محتاج تحضير وفلوس كتير أوي، ربنا يكرم”.

تابع: “أنا معرفش إمتى لسة الموضوع بيتم طبخه”.

وتحدث محمد فراج عن مشاركته في رمضان 2025 وقال: “بحضر لمسلسل “منتهي الصلاحية” تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي، مكون من 15 حلقة هيتعرض على mbc”.

يذكر أن محمد فراج عرض له في رمضان الاضي مسلسل “لحظة غضب”، وهو مكون من 25 حلقة، وشارك في بطولته صبا مبارك، محمد شاهين، ناردين فرج، علي قاسم، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، أنس جمال، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.