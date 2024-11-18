رسمياً.. أحمد سعد يعلن موعد زفافه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد سعد على هامش إحيائه حفله الأخير بالإمارات، عن موعد زفافه الثاني على مصممة الأزياء علياء البسيوني والتي انفصل عنها قبل أشهر.

قال سعد إنه ينوي مع بداية العام المقبل إقامة حفل زفاف له على علياء البسيوني، مضيفاً: “سأقيم حفل زفاف لي مع علياء، وسأرتدي فيه بدلة، كما سأشدو بأغنياتي في فرحي”.

وأعرب سعد عن سعادته بالغناء في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد على مسرح كوكاكولا أرينا، في حفل من تنظيم شركة مومنتس أرينا رفقة فرقة ميامي الغنائية، وذلك في حضور علياء البسيوني، التي عاد إليها سعد بعد فترة من الانفصال، ولكن بدون أن تظهر للجمهور.

قدم أحمد سعد خلال حفله عدداً كبيرًا من أغنياته الجديدة من بينها “اليوم الحلو ده”، و”اختياراتي مدمرة حياتي”، و”وسع وسع”، و”جت الملوك”، و”سايرينا يا دنيا”.

من ناحية أخرى يستعد أحمد سعد لإحياء حفل غنائي كبير في دولة الكويت بحضور نخبة من كبار المطربين العرب.