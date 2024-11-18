أطلقت شركة "OMT"، بالتعاون مع المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، وللسنة الثانية على التوالي، حملة توعية ضدّ الاحتيال المالي تحت شعار "لا تقع ضحية الاحتيال: احمِ نفسك" وذلك بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعية ضدّ الاحتيال الممتدّ من 17 إلى 23 تشرين الثاني 2024، وتأكيدًا على الالتزام الكامل بتحصين مجتمعنا وحمايته من أساليب الاحتيال المالي،
وتهدف هذه الحملة إلى تسليط الضوء ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين حول كيفية تجنّب الوقوع ضحيّة عمليات احتيالية مالية.كما تذكّر الحملة بضرورة الإبلاغ عند التعرّض لأي عملية احتيال عبر خدمة "بلّغ" على موقع قوى الأمن الداخلي الإلكتروني "www.isf.gov.lb".
كانت هذه تفاصيل خبر حملة مشتركة بين "OMT" وقوى الأمن الداخلي في الأسبوع العالمي للتوعية ضدّ الاحتيال المالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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