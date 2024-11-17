معلومات عن إستهداف منزل وديع الشيخ في الحدث

ميرنا وليد - بيروت - أشارت بعض المعلومات المتداولة، إلى أن القصـ ف الصباحي الإسـ رائيلي الذي إستهدف منطقة الحدث، طال منزلاً يملكه الفنان اللبناني وديع الشيخ، وكان قد استأجره منه أحد الأشخاص.



بدورنا في موقع الخليج 365، إتصلنا بـ وديع الشيخ عدة مرات لنتأكد من حقيقة هذه المعلومات المتداولة ، إلا أن هاتفه كان مقفلاً.

و في وقت سابق، صدر عن مكتب الفنان اللبناني ودريع الشيخ البيان التالي:"بسبب الازمة الراهنة على بلدي الحبيب وبسبب الطلب الكبير على الفرش والمواد الغذائية مما ادى الى انقطاعها من الاسواق، نحن نعمل بجهد على تأمين جميع ما يلزم من الخارج للعائلات المتضررة والنازحين، سوف نحرص على توزيعها على المدارس ومراكز الايواء قدر المستطاع كما سوف نؤمن ايضا أدوية للأطفال والمسنين.خلال بضعة ايام سوف يصدر على الصفحات الرسمية بيان اخر يعلن فيه المراكز والمدارس التي سوف تتم عملية التوزيع فيهم، نقدم صلواتنا ودعواتنا لجميع اللبنانيين".