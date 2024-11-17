بإطلالة رائعة وطبيعية.. هدى المفتي تستعرض جمالها من دون مكياج

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية هدى المفتي متابعيها بإطلالتها الجديدة، من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بغاية الجمال مستعرضةً أنوثتها، وتركت شعرها منسدلاً، وأطلت من دون مكياج وبلوك بسيط وطبيعي، لينهال عليها الجمهور بالتعليقات الإيجابية.



في سياق آخر، تحدثت هدى المفتي عن تجربتها مع التنمر، بعدما تعرضت لتعليقات جارحة بسبب نحافتها وملابسها. خلال ندوة في مهرجان الجونة، أشارت إلى أنها "اتعرضت للتنمر بسبب جسمي الرفيع" ودعت الآخرين لتجاهل الانتقادات.

يُذكر أن آخر أعمال هدى كان مسلسل "مطعم الحبايب"، الذي شاركها بطولته أحمد مالك وبيومي فؤاد، وكان من إخراج عصام عبد الحميد وتأليف مريم نعوم.

