محمود حميدة يفجّر مفاجأة حزينة عن تراث مصر السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 جلسة حول ترميم أرشيفات الفنانين ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

فجّر الفنان محمود خلال الندوة مفاجأة صادمة حول تراث السينما المصرية حيث أكد ضياع عدد كبير من نيغاتيف أفلام أنتجت على مدار تاريخ السينما المصرية ولا أحد يعرف أين ذهبت.

قال حميدة: “حينما كنا نقوم بحصر الأفلام للاحتفال بمئوية السينما المصرية وجدنا أن هناك 2000 فيلم لا نعلم عنها شيئًا”، مضيفاً: “وقت دخولي السينما كان نيجاتيف الفيلم السينمائي المصري يُباع في إحدى القنوات العربية مقابل 1500 جنيه، وبعض الورثة كانوا يقومون بتسييح الفيلم عن طريق بيعه إلى محلات الفضة”.

مؤكداً: “حتى الآن لا يوجد لنا أرشيف سينمائي، ونحن أقدم صناعة، فاتحاد الإذاعة والتلفزيون لايملك أرشيفاً”.

تابع: “الفكرة بدأت من عندي، فقد كان نجلي خالد حميده يحاول أرشفة تاريخي، بعدما كان لديَّ رغبة في أرشفة تاريخي ولكني فشلت”.

شهدت الندوة حضور الفنانة بشرى وزوجها. وعبّرت الممثلة المصرية عن إعجابها بالفكرة وأهمية مثل هذه المشاريع في دعم السينما المصرية.