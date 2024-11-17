هند صبري تعلن رأيها في منافسة زميلاتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها مع برنامج “سينماتك”، المذاع عبر التليفزيون السعودي، تحدثت الفنانة هند صبري عن رأيها في المنافسة مع زميلاتها النجمات وما يحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفكرة تصدر التريند.

قالت هند: “كل الناس عندها منافسين في ناس بتركز معاك شوية زيادة وأنا مش بحب أركز في ده، شفت ناس تفضل تقول فلانة بتغير مني ومش عايزاني اشتغل ودا بيعطلك طاقتك بتروح في حاجات سلبية وأنا عايزة طاقتي تكون حواليا ونضيفة”.

وعن فكرة التريند والمنافسة على الرقم “1” قالت هند: “كلنا رقم 1 وكلنا نجحنا هي دي أحد عيوب مواقع التواصل الاجتماعي بقيت بتصنع نجاحك لوحدك مش الجمهور اللي بيصنعه، لكن دا مش نجاح وبنبقى عارفين النجاح لما يكون حقيقي ولما يكون مزيف”.

يُذكر أنه عرض لهند صبري مؤخرا الجزء الثاني من مسلسل “البحث عن علا”، وتدور أحداثه حول “علا” التي تعاني بسبب أن عملها على حافة الانهيار، يقدم هذا الموسم نظرة أعمق على حياتها، حيث تعد كل انتكاسة بمثابة نقطة انطلاق جديدة وتوضع كل علاقاتها على المحك. لكن رغم كل التحديات، يمر قلبها عبر تحولات غير متوقعة حين يدفعها شريك عملها غير المرغوب فيه “كريم” (يؤدي دوره “ظافر العابدين”)، لمنح الحب فرصة أخرى.

مسلسل “البحث عن علا” بطولة هندي صبري وظافر العابدين وسوسن بدر وهاني عادل وندى موسى ومحمود الليثي وآيسل رمزي وعمر شريف وياسمينا العبد وطارق الإبياري، من تأليف غادة عبد العال، وهناء محمود، وسيف عمر، وزيزيت سعيد، وهشام حمزة، تحت إشراف هند صبري، من إخراج هادي الباجوري.