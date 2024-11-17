عاصي الحلاني يغني من أشعار فهد الزاهد.. عودة مرتقبة إلى الأغنية الخليجية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم عاصي الحلاني عن إعجابه بديمو أغنية جديدة باللهجة الخليجية أرسلها له أحد صناع الأغاني، ليكتشف بعدها أن الأغنية من كلمات المنتج والشاعر فهد زاهد. هذه المفاجأة جاءت خلال تواصل بين الحلاني وزاهد، حيث عبّر الحلاني عن إعجابه الكبير بكلمات الأغنية ولحنها المميز.

وفي ردّه على إشادة الحلاني، أوضح زاهد أن الأغنية الجديدة تحمل عنوان “لا تغيب”، وأنها استكمال لمشاعره التي ألهمت كتابة أغنية “يمكن” منذ 16 عامًا. الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر الكبير نزار فرنسيس حينها، عبّرت عن موضوع شخصي عزيز جدًا على قلب زاهد، مما يجعل “لا تغيب” امتدادًا طبيعيًا لتلك التجربة العاطفية والفنية.

الجمهور الآن في انتظار الإجابة على السؤال: هل سيضع فارس الغناء العربي صوته على أغنية “لا تغيب”؟ في حال تأكيد التعاون، ستكون هذه الأغنية علامة فارقة جديدة في مسيرة فهد زاهد في مجال الإنتاج الموسيقي، التي بدأت قبل 16 عامًا مع النجاح الباهر لأغنية “يمكن”.

ترقبوا المزيد من التفاصيل حول هذا التعاون المرتقب الذي يجمع اثنين من أبرز الأسماء في عالم الفن.