نوال الزغبي تثير الجدل .. لماذا لم تُدعى إلى عرض إيلي صعب ؟

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الجدل بعدم دعوتها إلى عرض أزياء المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، تحت عنوان "The 1001 Seasons of Elie Saab"، والذي أقيم الأربعاء في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بمناسبة مرور 45 عاماً على مسيرة صعب.



واعتبر البعض على وسائل التواصل الإجتماعي أن صعب لم يدعو الزغبي إلى العرض بعد التصريحات التي وردت على لسان الزغبي في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "زمن" حيث قالت حين سؤالها عن سبب عدم ارتدائها حالياً من تصاميم ايلي صعب :"رجعتيني 22 سنة لورا، ايلي أنا تعرفت عليه كان عندو أتولييه صغير هلقد، أخدنا منو موعد ورحت اجتمعت معو، قلتلو أنا بدي بلش غني، وكان هوي جديد وكان معروف بس بلبنان ونقيت كذا فستان وأول ما طلعت العالم كلو صار بدو يعرف الأزياء مين الشعر مين والماكياج مين، أيا شخص كنت اتعامل معو بتشوفي اسمو بالقمة، بالنهاية هوي موهوب هيدا ما في شك، بالخليج يجو بطيارات خاصة لعند ايلي صعب بدون فستان متل فستان نوال الزغبي، يدقولي من عندو يقولولي نوال الفستان اللي طلعتي فيه ما عم نلحق بيع منو".

وأكت نوال أنه تحبه وتحترمه، وذكرت انها توقفت عن التعامل معه لانها تريد أن لا تكرر نفسها، كما ذكرت أنه لا يوجد تواصل بينها وبين صعب لكنهما يتحدثان عندما يلتقيان في المناسبات الخاصة والعامة.