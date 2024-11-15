محمد التاجي يكشف سبب خلافه مع عادل إمام

حلّ الفنان محمد التاجي ضيفاً على برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدّمه الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة "الحياة"، كشف خلاله عن أسباب خلافه مع الفنان الكبير عادل إمام.وقال التاجي: "عادل إمام زعل مني وصنّاع فيلم "النوم في العسل" بسبب رفضي المشاركة، والحقيقة كنت مشغول جداً بتصوير أكثر من فيلم وقتها وبسبب ضيق الوقت رفضت".

وأضاف: "وبعدها رفضت شخصية المتحرّش وقلت وقتها أنا عندي بنات، ويهمّني الدور، وده حدث في مسلسل "لا" مع يحيى العلمي وشكرني على دور في حلقة واحدة، وأنا يهمّني الدور قبل أي شيء، وأيضاً كان لي مشاركة بفيلم "ديل السمكة" وكنت ضيف شرف".

وكشف التاجي حقيقة ما تردّد عن مهاجمته الفنان محمد رمضان، إذ قال: "هذا الأمر لم يحدث، ولكن الحقيقة أنه في أحد البرامج قلت عن مشهد رمي الدولارات لمحمد رمضان، إن الفلوس مش كل حاجة والأهم ما يبقى من أعمال جيدة، ورمضان ردّ عليّا: إنت عملت التاريخ وأنا هشتري التاريخ، ولكن علمت بعدها أنه أزال هذا التعليق، وهو كممثل هايل وممتاز". وأضاف: "نفسي أمثّل مع دينا الشربيني، ومحمود حافظ، وخالد كمال، كلهم ممثلون رائعون".

وكشف محمد التاجي عن إصابته بالاكتئاب في إحدى الفترات عندما تم استبعاده من مسلسل "أبو العروسة" قائلاً: "أُبلغت بالاستغناء عني قبل التصوير بيوم واحد، رغم أنني وقّعت على الدور وجهّزت للشخصية، ليذهب الدور الى الفنان أحمد صيام"، مشيراً إلى تعرّضه لمشكلة مماثلة في مسلسل آخر، ومعاناته اكتئاباً شديداً.

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