التوافق بين الأبراج والشهور الميلادية والهجرية

لا بد وأنك قد سمعت يوماً عن الأبراج، وقد تكون من المهتمين بها، وبما أن هناك علاقة بين الأبراج والشهور، فإن تصنيفات هذه الأبراج تكون إما ميلادية أو هجرية، بحيث ترتبط بكل منها على حسب ترتيب الشهور فيها، وفي هذا المقال، سنتعرف معاً على الأبراج حسب شهور الميلاد والشهور بالهجري وما يتوافق معها.

الأبراج والشهور الميلادية

بالنسبة للأبراج وارتباطها بالشهور الميلادية فهي لها تقسيم وترتيب على مدار الاثني عشر شهراً، وهي مرتبة بالتسلسل الخاص بها، كما سنتطرق لأهم صفات مواليد هذه الأبراج، فعادة ما يكون لكل مواليد برج صفات خاصة بهم وتميزهم عن غيرهم، وهذه الأبراج تشمل ما يأتي: [1]

برج الدلو: صاحب برج الدلو من مواليد الفترة ما بين 20 يناير و18 فبراير، وهو شخص ودود، ومبتكر، وصادق، ويتميز بالأصالة والمثاليّة، وهو عاشق وميّال للمرح، وفي العاطفة يحاول أن يقدم الكثير لإرضاء شريكه مما يجعل شخصيته جذابة، ولكنه أيضاً شخص عنيد، ومشاكس، ومستقل، ويتسم بالذكاء، وتصرفاته غير متوقعة.

برج الحوت: صاحب برج الحوت من مواليد الفترة ما بين 19 فبراير و20 مارس، وهو إنسان حساس وعاطفي، لا تهمه ماديات الحياة، كما أنه ليس أنانياً، وفي العاطفة يحتاج بأن يشعر بأن الآخرين بحاجة له، في حين يعاني من كونه شخصاً ضعيفاً، وتسهل قيادته، كما أنه غامض، ويكتم الأسرار.

برج الحمل: صاحب برج الحمل من مواليد الفترة ما بين 21 مارس و19 أبريل، وهو يتمتع بسرعة البديهة، والثقة العالية بالنفس، والشجاعة، وحب المغامرة، ومن الناحية العاطفية فهو شخص متحمس ومندفع في الحب، ويسعى دوماً إلى الاستقرار والتميز في الحب، إلا أن لها سلبيات تتمثل في الأنانية وعدم الصبر، والتهور، ويميل غالباً إلى التسلط، والعدوانية، وسرعة الغضب، ويمتاز بالجرأة في الكلام لدرجة الفظاظة أحياناً.

برج الثور: صاحب برج الثور من مواليد الفترة ما بين 20 أبريل و20 مايو، وله صفات مميزة مثل الإصرار والعزيمة، ويُعتمد عليه كثيراً، وعاطفي من الدرجة الأولى، ومخلص كثيراً، ويفضل أيضاً العلاقات طويلة المدى، أما عن سلبياته فهي تشمل: الطمع، والجشع، والغيرة، وحب التملك، والفضول.

برج الجوزاء: صاحب برج الجوزاء من مواليد الفترة ما بين 21 مايو و20 يونيو، وهو شخص ذكي، وموهوب، وصبور، واجتماعي، ومغامر، ولديه رغبة في مناقشة التفاصيل الحياتية، أما عن الصفات السلبية فهي تشمل: التوتر، والعصبية، والفضول، وتقلب المزاج، كما أنه طائش.

برج السرطان: صاحب برج السرطان من مواليد الفترة ما بين 21 يونيو و22 يوليو، وهو يتسم بالخيال الواسع، كما أنه عاطفي، ويضع البيت والأسرة في سلم أولوياته، كما أنه حساس كثيراً في حال تم تجاهله، وغالباً ما يترك مشاكله الخاصة ليساعد الآخرين على حل مشاكلهم، واجتماعي، من جانب آخر، فهو يعاني من سرعة الغضب، والعنف، وله انتقادات لاذعة، ومزاجي.

برج الأسد: صاحب برج الأسد من مواليد الفترة ما بين 23 يوليو و22 أغسطس، وهو شخص يتسم بالإبداع، والكرم، وسعة العقل، كما أنه مليء بالدفء والتفاؤل، ولا يخاف، وذو طاقة كبيرة في الإنجاز، أما عن سلبياته فهي تشمل: التسلط، وحب المفاخرة، والغطرسة، والتشدد، وعدم الصبر.

برج العذراء: صاحب برج العذراء من مواليد الفترة ما بين 23 أغسطس و22 سبتمبر، وهو شخص عملي، ومجتهد، وذكي، ومتواضع، وخجول، ويمكن الاعتماد عليه، ويتكيف بسهولة، ويحب الاستقرار والتنظيم في حياته، كما أنه شخص قاس وكثير القلق، وكثير الانتقاد، ودقيق جداً، ويحب السعي للكمال.

برج الميزان: صاحب برج الميزان من مواليد الفترة ما بين 23 سبتمبر و23 أكتوبر، وهو شخص رومانسي، وساحر، ودبلوماسي في التعامل، ومؤدب، وله مبادئ ومسلمات تتمثل في الزواج وتأسيس بيت، كما أنه محبوب، ولكنه شخص انطوائي، وساذج، ومتردد.

برج العقرب: صاحب برج العقرب من مواليد الفترة ما بين 24 أكتوبر و21 نوفمبر، وهو يتسم بالعاطفية، والقوة، والإثارة، وله شخصية جذابة، وذو عزيمة، ويكتم الأسرار، ولكنه من أبرز سلبياته أنه غيور، ومحب للتملك، وعنيد، وفضولي، وغامض.

برج القوس: صاحب برج القوس من مواليد الفترة ما بين 22 نوفمبر و21 ديسمبر، وهو يتميز بروح المرح، والتفاؤل، وحب الحرية، والصدق، والذكاء من بين كل الأبراج، ولا يخاف من خوض المغامرات، أما عن سلبياته فهي تشمل: الإهمال، وعدم المسؤولية، ويمكن أن يكون ميالاً للانطواء على نفسه، وهو شخص يؤجل أموره، وغير لبق، ويتسم بالقلق، والخروج عن المألوف لفترة مؤقتة.

برج الجدي: صاحب برج الجدي من مواليد الفترة ما بين 22 ديسمبر و19 يناير، وهو مولود الجدي شخص عملي، وعقلاني، وصاحب روح مرحة، يتسم بالصبر، ومنظم على الصعيد الاجتماعي، وبطيء في علاقاته الاجتماعية، ولكن له سلبيات مثل: كونه شخص متمسكاً بالتقاليد بصورة زائدة من اللزوم، كما أنه متشائم في كثير من الأحيان.

الأبراج والشهور بالهجري

الأبراج الاثنا عشر التي تعرفنا عليها في البند السابق هي ذاتها في الشهور الهجرية، ولكننا سنتطرق هنا إلى الشهر الهجري الذي يضم بمواليده برج معين منها، حيث يشمل تصنيف الأبراج والشهور الهجرية ما يأتي: [2]

برج الدلو: يضم مواليد الفترة من 20 محرم إلى 18 صفر (20/1-18/2).

برج الحوت: يشمل مواليد الفترة من 19 صفر إلى 20 ربيع الأول (19/2-20/3).

برج الحمل: وصاحب هذا البرج بالهجري هو مولود في الفترة من 21 ربيع أول إلى 19 ربيع ثاني (21/3-19/4).

برج الثور: وهو يضم مواليد الفترة من 20 ربيع ثاني إلى 21 جمادى الأول (20/4-21/5).

برج الجوزاء: وأصحابه هم مواليد الفترة من 22 جمادى الأول إلى 21 جمادى الثاني (22/5-21/6).

برج السرطان: يضم مواليد الفترة من 22 جمادى الثاني إلى 22 رجب (22/6-22/7).

برج الأسد: وهو لأصحاب الفترة من 23 رجب إلى 22 شعبان (23/7-22/8).

برج العذراء: وهو يشمل مواليد الفترة من 23 شعبان إلى 22 رمضان (23/8-22/9).

برج الميزان: أصحاب هذا البرج هم مواليد الفترة من 23 رمضان وحتى 23 شوال (23/9-23/10).

برج العقرب: أصحابه هم مواليد الفترة من 24 شوال وحتى 21 ذي القعدة (24/10-21/11).

برج القوس: يضم مواليد الفترة من 22 ذي القعدة إلى 21 ذي الحجة (22/11-21/12).

برج الجدي: أصحاب هذا البرج هم مواليد الفترة من 22 ذي الحجة وحتى 19 محرم (22/12-19/1).

الأبراج والشهور والتوافق بينها

يعد توافق الأبراج مع بعضها بعضاً من أهم المعلومات التي يبحث عنها الجميع، فهو مرتبط بشكل مباشر ببناء العلاقات، خاصة فيما يتعلق بالحب والزواج، وفيما يأتي ندرج لك أهم التوافقات بين الأبراج والشهور الميلادية: [1]

برج الحمل (3/21 - 4/19): يتوافق مع برج الميزان (9/23 - 10/23)، ولا يتوافق أبداً مع برج الجدي (12/22 - 1/19).

برج الثور (4/20 - 5/20): يتوافق مع برج العقرب (10/24 - 11/21)، ولا يتوافق أبداً مع برج الدلو (1/20 - 2/18).

برج الجوزاء (5/21 - 6/20): يتوافق مع برج القوس (11/22 - 12/21)، ولا يتوافق أبداً مع برج الحوت (2/19 - 3/20).

برج السرطان (6/21 - 7/22): يتوافق مع برج الجدي (12/22 - 1/19)، ولا يتوافق أبداً مع برج الميزان (9/23 - 10/23).

برج الأسد (7/23 - 8/22): يتوافق مع برج الدلو (1/20 - 2/18)، ولا يتوافق أبداً مع برج العقرب (10/24 - 11/21).

برج العذراء (8/23 - 9/22): يتوافق مع برج الحوت (2/19 - 3/20)، ولا يتوافق أبداً مع برج القوس (11/22 - 12/21).

برج الميزان (9/23 - 10/23): يتوافق مع برج الحمل (3/21 - 4/19)، ولا يتوافق أبداً مع برج السرطان (6/21 - 7/22).

برج العقرب (10/24 - 11/21): يتوافق مع برج الثور (4/20 - 5/20)، ولا يتوافق أبداً مع برج الأسد (7/23 - 8/22).

برج القوس (11/22 - 12/21): يتوافق مع برج الجوزاء (5/21 - 6/20)، ولا يتوافق أبداً مع برج العذراء (8/23 - 9/22).

برج الجدي (12/22 - 1/19): يتوافق مع برج السرطان (6/21 - 7/22)، ولا يتوافق أبداً مع برج الحمل (3/21 - 4/19).

برج الدلو (1/20 - 2/18): يتوافق مع برج الأسد (7/23 - 8/22)، ولا يتوافق أبداً مع برج القوس (11/22 - 12/21).

برج الحوت (2/19 - 3/20): يتوافق مع برج العذراء (8/23 - 9/22)، ولا يتوافق أبداً مع برج الجوزاء (5/21 - 6/20).

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