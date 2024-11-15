جوي سلامة تفتقد لبنان: "متى سينتهي هذا؟"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية جوي سلامة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، منشور أعربت من خلاله عن شوقها للبنان الذي يتعرض للقـ ـصف والدمار نتيجة الحر ب القائمة فيه.
ونشرت جوي صورة بخلفية سوداء عبر خاصية الستوري على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، كتبت فيها: "متى سينتهي هذا؟ أفتقد لبنان، وأفتقد الحياة التي كنا نعيشها. كانت السنوات الماضية صعبة جداً، وهذه الحرب تزيد الألم. نحن جميعاً منهكون. أدعو الله أن يعم السلام قريباً وأن يشفي قلوب شعبي بعد كل هذا الألم. مهما ابتعدنا يبقى الألم في قلوبنا".
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