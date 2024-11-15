بسنت شوقي تعايد قطتيها في يوم ميلادهما من خلال هذه الصور اللطيفة

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة المصرية بسنت شوقي قطتيها بيوم ميلادهم من خلال مجموعة من الصور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها معهم عندما كانتا صغيرتين، بالإضافة إلى صور حديثة و أوقات جميلة معهم و مع زوجها الممثل المصري محمد فراج، و علقت على المنشور بالقول :"كل سنة وانتوا طيبين يا حبايب قلبى من جوة، أسعد عيد ميلاد لأطفالي، مصدر الهدوء والسكينة والسعادة ".



وكانت نشرت بسنت شوقي مجموعة من الصور، ظهرت فيها إلى جانب زوجها محمد فراج خلال عطلتهما في سويسرا، بأجواء من الحب و الرومانسية سوياً، حيث ظهرا وهما يستمتعان بوقتهما معاً، بأجواء من الفرح والسعادة.

وكانت بسنت شوقي ترتدي فستاناً طويلاً باللون الاصفر، من دون أكمام، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

