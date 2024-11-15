إطلالة جنا عمرو دياب الكاشفة تحدث جدلاً بين المتابعين..إليكم كيف ظهرت

ميرنا وليد - بيروت - اثارت الفنانة المصرية جنا عمرو دياب، إبنة الفنان المصري عمرو دياب، ضجة كبيرة بين متابعيها بعد إطلالتها الأخيرة عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك كاجوال إرتدت في توب ضيق و شفاف كشف ما تحته مع سروال جينز واسع و سترة كروب فوقهم، ما جعل الجمهور ينهال عليها بالتهليقات حول ملابسها التي وصفها البعض باللا أخلاقية.



و في قت سابق، شاركت الفنانة المصرية جنا عمرو دياب، إبنة الفنان المصري عمرو دياب، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو مع متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها من كواليس تصوير كليبات ألبومها الجديد "Season One" والذي ستطرحه يوم الجمعة المقبل.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين، معبرين عن حماسهم لسماع أغاني الألبوم.

