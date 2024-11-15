ميرنا وليد - بيروت - اثارت الفنانة المصرية جنا عمرو دياب، إبنة الفنان المصري عمرو دياب، ضجة كبيرة بين متابعيها بعد إطلالتها الأخيرة عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك كاجوال إرتدت في توب ضيق و شفاف كشف ما تحته مع سروال جينز واسع و سترة كروب فوقهم، ما جعل الجمهور ينهال عليها بالتهليقات حول ملابسها التي وصفها البعض باللا أخلاقية.
و في قت سابق، شاركت الفنانة المصرية جنا عمرو دياب، إبنة الفنان المصري عمرو دياب، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو مع متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها من كواليس تصوير كليبات ألبومها الجديد "Season One" والذي ستطرحه يوم الجمعة المقبل.
وتفاعل عدد كبير من المتابعين، معبرين عن حماسهم لسماع أغاني الألبوم.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة جنا عمرو دياب الكاشفة تحدث جدلاً بين المتابعين..إليكم كيف ظهرت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.