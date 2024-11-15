وائل عبد العزيز ينتقد تغير شكل سارة سلامة بشكل كبير- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - عبر الممثل المصري وائل عبد العزيز عن مفاجأته بالتغير الكبير في ملامح الممثلة المصرية سارة سلامة بعد ظهورها في مسلسل "نقطة سودة" الذي انطلق عرضه قبل أيام قليلة.



وشارك وائل عبد العزيز الجمهور منشور عبر حسابه الخاص ظهرت فيه سارة إلى جانبه في مسلسل قديم، وقال: "ليه يا ساره كده لييييه زعلتيني والله، مين بغل قالك انك محتاجه تغيري حاجه ‼️ ملابس وميكب محمود مرشد ٢٠١٣ اخراج حمدالله".

يضم مُسلسل "نقطة سودة" كل من يجمع الممثلين أحمد فهمي، أحمد مجدي، ناهد السباعي، نضال الشافعي، سارة سلامة، مريم الخشت، سماح السعيد، إيلي شالوحي من لبنان، وظهور خاص لمحمد عطية، ويسرا الجديدي، وبمشاركة أحمد بدير، وسماح أنور، وهو آخر ظهور لناهد رشدي وأشرف عبد الغفور.