إيلي صعب جونيور وزوجته كريستينا يلفتان الأنظار في احتفالية The 1001 Seasons of Elie Saab

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2024 11:59 مساءً - خطفت أسرة المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب الأضواء في احتفالية عرض The 1001 Seasons of Elie Saab التي أقيمت أمس في العاصمة السعودية، الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه، ضمن موسم الرياض، تكريماً لمسيرة المصمم إيلي صعب الممتدة منذ 45 عاماً من الإبداع والتألق. الحفل تحول إلى حدث عربي عالمي غير مسبوق بحضور نجوم عرب وعالميين وفدوا لمشاركته هذا التكريم الذي شهد عرض أزياء استثنائي من مجموعة تصاميمه المميزة.

عائلة المصمم إيلي صعب خطفت الأضواء

السعادة بهذا الاحتفال الضخم شملت أفراد أسرة المصمم إيلي صعب الذين كانوا يرحبون بالنجوم الذين حضروا وواكبوهم. وكانوا محط أنظار وسائل الإعلام والسوشيال ميديا. فأفراد أسرته هم دائماً في دائرة الضوء وطالتهم الشهرة. فزوجته كلودين صعب رفيقة دربه وملهمته منذ انطلاقه في عالم الأزياء وصولاً لكل النجاحات التي حققها. وكذلك أولاده إيلي جونيور وسيليو وميشال الذين هم حديث الصحافة والسوشيال ميديا.

يشبه إيلي صعب جونيور والده بشغفه وحبه للإبداع

إيلي صعب جونيور هو الابن البكر للمصمم العالمي إيلي صعب والمدير التنفيذي لدار إيلي صعب. وهو بالاضافة لأنه يحمل الاسم نفسه، فهو يتشارك ووالده الكثير من الأمور، ومنها طموحه الجامح الذي ورثه عن والده وحبه للإبداع والشغف في المهنة، والسعي للمزيد من المشاريع الناجحة التي لا حدود لها بالنسبة لكليهما. فمشاريع إيلي صعب توسعية باستمرار وتشمل الأزياء الراقية والجاهزة وأزياء الأطفال والأكسسوارات والعطور والمشاريع العقارية والديكور. ونجله إيلي مشرف عليها ويتولى إدارتها. وهو معروف بنجاحه في عمله الإداري ويسير على خطى والده.

وكان إيلي جونيور تزوج من كريستينا مراد في العام 2019 في حفل أسطوري استمر ثلاثة أيام بحضور عدد كبير من النجوم. وقد رزقا بطفلتهما صوفيا وطفلهما إيلي.

الثنائي إيلي صعب جونيور وزوجته كريستينا

خطف إيلي صعب جونيور وزوجته كريستينا مراد صعب الأضواء في الحفل الأسطوري لوالده المصمم إيلي صعب في الرياض. وكان إيلي جونيور يجلس في الصف الأمامي للمسرح بجوار المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يتابع باهتمام مجريات الحدث على المسرح مع العروض الاستعراضية الضخمة التي قدمها النجوم العرب والعالميين والتي ترافقت مع إطلالة العارضات بأزياء والده المصمم إيلي صعب.

كذلك خطفت زوجته كريستينا الأضواء في الحفل ولفتت بجمالها وأناقتها الحضور، حيث أطلت بفستان من الجلد باللون الأسود من دون أكمام. وقد نشرت كريستينا صورها على حسابها على إنستغرام بالاضافة لصورة جمعتها بزوجها إيلي جونيور.

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ونشرت كريستينا صعب كذلك على ستوري حسابها على إنستغرام الكثير من الصور والفيديوهات من الحفل، ومنها صورة عائلية ضمتها وزوجها إيلي جونيور مع والده إيلي صعب ووالدته كلودين وشقيقه ميشال، وتوسطتهم المغنية العالمية جينفير لوبيز.

النجوم العالميون والعرب في احتفالية إيلي صعب في الرياض



تواجد أمس في احتفالية أزياء The 1001 Seasons of Elie Saab العديد من النجوم بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، والذين جاؤوا ليحتفلوا معه بمرور 45 عاماً على مسيرة النجاح التي حققها المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب في عالم تصميم الأزياء حيث وصل بإبداعاته إلى العالمية وأصبح محط اهتمام واختيار النجمات ليس العربيات فحسب، إنما العالميات اللواتي ارتدين من تصاميمه وتألقن بها في أكثر من مناسبة لهن وفي المحافل والمهرجانات العالمية، أمثال النجمات سيلين ديون وجينفير لوبيز وهالي بيري وكاميلا كابيلو اللواتي جئن ليحتفلن معه بنجاح إنجازاته في عالم الموضة. وظهرن في عروض استعراضية فنية حية على المسرح. وكان الحفل بمثابة مهرجان عالمي فني للأزياء حيث شهد الحفل عرض 300 فستان رائع من مجموعات إيلي صعب.

كذلك حضر العديد من النجوم العرب الحفل الأسطوري ومنهم عمرو دياب ونانسي عجرم اللذين قدما أغانٍ على المسرح، وحضر أيضاً كل من إليسا ويسرا وأحمد حلمي ونادين نجيم وسلافة معمار وديمة قندلفت وكندة علوش وسيرين عبد النور وهند صبري ودانييلا رحمة ورزان جمال ولجين وأسيل عمران وماريتا ودانا الحلاني وياسمينا زيتون ودرة وأمينة خليل وباسل خياط وزوجته وهاني فرحات وزوجته دنيا جمعة وإلهام علي وزوجها خالد صقر ووسام بريدي وزوجته ريم سعيدي وفاطمة البنوي وهالة الحارثي والعديد غيرهم. وقد جاءت إطلالات النجمات في الحفل من توقيع إيلي صعب. وكان لافتاً مشهد عارضات الأزياء اللواتي كن يطللن بأزياء إيلي صعب على المسرح بالتزامن مع إطلالة النجوم الذين قدموا أغانيهم، في مشهدية رائعة جمعت بين الغناء وأزياء المصمم إيلي صعب الرائعة.



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