مهرجان برلين السينمائي يُعلن تولي المخرج الأمريكي تود هاينز رئاسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية

مهرجان برلين يحتفي بالمسيرة السينمائية لـ تود هاينز التي امتدت لـ40 عاماً

أبرز أعمال المُخرج الأمريكي تود هاينز

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - أعلنت إدارةتولي المخرج الأمريكيرئاسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالدورة المُقبلة من مهرجان برلين السينمائي الدولي.وكان الحساب الرسمي لـ مهرجان برلين السينمائي دولي على "إنستغرام" قد نشر صورة للمُخرج الأمريكيوتم التعليق عليها بـ"أخبار كبيرة. يُسعدنا أن نُعلن أن تود هاينز المخرج والكاتب والمنتج الرائع الذي قدم أعمالاً شهيرة مثل: كارول، والفيلم المرشح لجائزة الأوسكار أربع مرات بعيداً عن السماء، ومنجم الذهب المخملي؛ سيكون رئيساً للجنة التحكيم الدولية في مهرجان برلين السينمائي الدولي الخامس والسبعين".وأضاف التعليق: "ومنذ أن فاز فيلمه الأول الرائد -السم- بجائزة تيدي عام 1991، تابع مهرجان برلين السينمائي وأحب صناعته، كما علقت مديرة المهرجان تريشيا تاتل كان هاينز أحد أكثر الأصوات جرأةً وتميزاً في صناعة الأفلام في السينما الأمريكية، وهو محبوب لحساسيته الكبيرة في استكشاف العوالم الداخلية للغرباء والنساء، وتحقيقاته الرائعة في الجنس والهوية".مُستكملاً: "مع مسيرة مهنية تمتد لنحو 40 عاماً وقائمة رائعة من المتعاونين -من جوليان مور وكيت بلانشيت إلى إيوان ماكجريجور وناتالي بورتمان- نتطلع إلى أن يقود هاينز لجنة التحكيم الدولية لدينا في الاحتفال بأفضل ما في السينما العالمية".ويُعَدُّ المُخرج الأمريكي تود هاينز واحداً من أبرز المُخرجين السينمائيين في السينما الأمريكية وحول العالم، وقد قدم أول فيلم من إخراجه عام 1995، وهو فيلم "Safe"، وعقب ذلك قدم العديد من الأفلام السينمائية ومن أبرزها: "Far from Heaven, I'm Not There, Mildred Pierce, Carol, May December"، ولم يتوقف إبداع المُخرج تود هاينز عند حدود الإخراج السينمائي فقط، ولكنه خاض تجربة التأليف للعديد من الأفلام السينمائية التي جاءت جميعها من إخراجه.

