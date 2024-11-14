كريم محمود عبد العزيز يُحيي ذكرى والده.. صورة مؤثرة بالذكاء الاصطناعي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان كريم محمود عبد العزيز الذكرى الثامنة لرحيل والده، الفنان محمود عبد العزيز، والتي تحلّ في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام.

ونشر كريم عبر صفحته الرسمية في “إنستغرام”، صورة مؤثرة استخدم فيها تقنية الذكاء الاصطناعي ليدمج ملامح والده مع ملامحه، وعلّق على الصورة قائلاً: “8 سنين على أكتر يوم فارق في حياتي. الله يرحمك يا أبو الرجولة كلها”.

يُذكر أن الفنان الكبير محمود عبد العزيز رحل عن عالمنا في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، بعد صراع مع مرض السرطان.

وعُرض لكريم محمود عبد العزيز أخيراً مسلسل “البيت بيتي 2″، وشاركه في البطولة: مصطفى خاطر، ميرنا جميل، سليمان عيد، صبحي خليل، عبد الرحيم حسن، أحمد بدير…، وهو من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج خالد مرعي.

من ناحية أخرى، بدأ كريم محمود عبد العزيز تصوير أحدث أعماله التلفزيونية، مسلسل “مملكة الحرير”، الذي يتعاون فيه مع المخرج بيتر ميمي.

والمسلسل يتكوّن من 10 حلقات، وينتمي الى نوعية أعمال الفانتازيا، ويشارك كريم محمود عبد العزيز في بطولته الفنانان محمود غريب وأحمد غزي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الرقمية.