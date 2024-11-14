بعد اختيار فيلمها في الأوسكار.. منى زكي إلى هوليوود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال النجمة المصرية منى زكي تحصد نجاح فيلمها “رحلة 404″، حيث تغادر القاهرة متوجهةً إلى ولاية كاليفورنيا، لحضور العرض الخاص للفيلم ضمن فعاليات “موسم الجوائز” الذي تنظّمه “جمعية هوليوود للفيلم العربي” بالتعاون مع “مهرجان آسيا العالمي للأفلام”، وذلك يوم الأحد 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، على مسرح “لوك سينما جلينديل”.

ومن المقرر أن تتبع العرض جلسة نقاشية تجمع الحاضرين مع صُنّاع العمل، منهم المنتج السينمائي محمد حفظي والمخرج هاني خليفة، إلى جانب منى زكي، لمناقشة تفاصيل الفيلم ورؤيته الفنية، خاصة بعد النجاحات المتتالية التي حققها الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية.

يُذكر أنه تم اختيار فيلم “رحلة 404” كممثل رسمي لمصر في مسابقة الأوسكار العالمية، وقد نال جوائز عدة، منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج هاني خليفة في “مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية”، وجائزة أفضل ممثلة لمنى زكي.

كما حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم مصري في “مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة”، وافتتح فعاليات الدورة الثالثة لـ”مهرجان هوليوود للفيلم العربي”، إلى جانب عرضه خارج المسابقة في “مهرجان روتردام للفيلم العربي”.

فيلم “رحلة 404” تشارك فيه نخبة من النجوم، أبرزهم: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، حسن العدل، شادي ألفونس، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، وتدور أحداثه حول شخصية “غادة” التي تتعرض فجأة لضائقة مالية قبل أيام من سفرها لأداء فريضة الحج، فتنطلق في رحلة تكشف خبايا من ماضيها المليء بالتحديات، مما يضيف أبعاداً مشوّقة ومثيرة إلى مسار الأحداث.