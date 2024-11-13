فيلم "آل شنب" يحقق رقماً جيداً من الإيرادات في شباك التذاكر منذ طرحه

ميرنا وليد - بيروت - حقق فيلم "آل شنب" حقق إيرادات بلغت 2 مليون و799 ألف جنيه مصري منذ طرحه في السينمات قبل أسبوعين، تدور أحداثه في إطار عائلي كوميدي، حيث تحدث وفاة مفاجئة في عائلة آل شنب، و يضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في الجنازة و العزاء، مما يثير مواقف كوميدية بينهم، الفيلم من بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، وآخرين، وهو من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين. شارك الفيلم في مهرجان الجونة السينمائي ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.



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