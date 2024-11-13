بالصور- ظهور صادم لجادا بينكيت مع ويل سميث رغم إشاعة الانفصال

أثارت جادا بينكيت سميث ضجّة كبيرة بعد ظهورها علنًا مع ويل سميث، في نزهة نادرة أثارت مخاوف المعجبين. وشوهد الزّوجان المنفصلان لكنّهما لا يزالان متزوّجين بشكل قانوني منذ عام ٢٠١٦، وهما يتناولان الطّعام في أحد المطاعم في كالاباساس، كاليفورنيا.

لفت مظهر جادا الانتباه برأسها المحلوق وحواجبها البيضاء وسلوكها المتعب بشكل واضح. لاحظ بعض المعجبين هيكلها النّحيف وتعبها الواضح، مما أدى إلى مناقشات عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ حول صحّتها.

كانت ترتدي سترة غوتشي ذهبيّة وجينز فضفاض، وانحنت على سميث، الذي كان يرتدي قميصًا وسروالًا غير رسميَّين جزئيًّا.

وقال مصدر لموقع “رادار أونلاين”: “كان مظهر جادا صادمًا للغاية، فقد بدت وكأنّها تتعثر، وكانت عيناها نصف مغلقتَين، وبدت مرهقة تمامًا ونحيفة للغاية”.

“لا أحد يعرف حقًّا ما الذي يحدث معها وويل الآن بعد كلّ القصص حول” زواجهما المفتوح. الجميع من حولها قلقون حقًّا.”

تمّت مناقشة علاقتهما المفتوحة وانفصالهما علنًا من قبل جادا في مذكّراتها وكذلك خلال مقابلة صريحة في برنامج اليوم.

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وقالت: “أعتقد أنّه بحلول الوقت الذي وصلنا فيه إلى عام ٢٠١٦، كنا مرهقَين من المحاولة”.

“أعتقد أنّنا كنّا لا نزال عالقًا في خيالنا حول ما اعتقدنا أنه يجب أن يكون عليه الشخص الآخر.”

كما اعترف سميث قائلًا “عندما تكون مع شخص ما لأكثر من نصف حياتك، يبدأ نوع من العمى العاطفيّ. ويمكنك بسهولة أن تفقد حساسيّتك تجاه الفروق الدّقيقة المخفية وجماله الرّقيق”.