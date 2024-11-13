مايا دياب في يوم ميلادها: “هالسنة هي الأسوأ”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في رسالة مؤثرة، شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب مشاعرها العميقة في يوم عيد ميلادها هذا العام، وسط الأحداث المؤلمة التي يمر بها لبنان نتيجة التصعيد والأحداث الأخيرة. اعتادت مايا، في كل سنة، أن تتمنى بداية جديدة تحمل معها الأمل بسلام بسيط لوطنها، إلا أن هذه السنة جاءت مختلفة، إذ وصفت هذا اليوم بأنه من أقسى الأيام التي مرت عليها.

مايا كتبت بتأثر: “كل سنة بيوم عيد ميلادي بيخلق أمل انه تكون السنة الجديدة أفضل من اللي قبلها وبدعي ينعم بلدي ولو بالقليل من السلام، بس للأسف هالسنة هي الأسوأ واليوم هو من أقسى الأيام علينا، وطني وحبيبي وكل حياتي تحت الدمار فلن أكون بخير”.

ورغم ما تشعر به من ألم وحزن عميق، لم تنسَ مايا توجيه الشكر لكل من بادر بإرسال رسائل تهنئة، مؤكدةً أنها ممتنة لكل شخص تذكرها في هذا اليوم، ولا سيما جمهورها الذي غمرها بمشاعر الحب والدعم. وقالت: “انتوا اللي بتخلوا كل يوم من أيامي حب وحياة”، مشيرة إلى أن هذا الدعم يضفي على حياتها طاقة إيجابية وسط هذه الظروف.

هذه الرسالة التي شاركتها مايا دياب تعكس صدى وجع اللبنانيين، حيث يعبّر العديد من المواطنين والفنانين عن مشاعر مماثلة في ظل الأحداث الصعبة التي يمر بها لبنان.