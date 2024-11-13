بعد دخوله المستشفى.. مصطفى كامل يطمئن جمهوره على حالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الحديث عن تدهور حالته الصحية، طمأن الفنان مصطفى كامل جمهوره عليه بعد دخوله المستشفى وتلقيه العلاج اللازم، مؤكداً أنه بات بصحة جيدة وعاد الى منزله.

وحرص نقيب المهن الموسيقية في مصر على قطع الطريق أمام الشائعات، وأكد في بيان صحافي أنه أُصيب أخيراً بنزلة برد أثّرت في عملية التنفّس لديه، الأمر الذي استوجب دخوله المستشفى والاطمئنان على صحّته، موضحاً أن “معاينته استغرقت 4 ساعات في المستشفى”، ونافياً ما تم تداوله عن احتجازه في المستشفى.

وأكد مصطفى كامل أنه بات بصحة جيدة، ويتواجد حالياً في منزله بعد خضوعه للتحاليل اللازمة ولجلسات أوكسجين لاستعادة تنفّسه الطبيعي، واختتم البيان بالقول: “الحمد لله على كل حال وكل اللي يجيبه ربنا كويس”.

يُشار إلى أن الفنان مصطفى كامل أعلن أخيراً عن اختياره عضواً في مجلس المعهد العالي للموسيقى العربية، وعبّر عن سعادته الكبيرة بهذا التكليف، كما قدّم الشكر الى كل من ساهم في نجاح مشواره الفني، مبدياً فخره بهذا الترشيح، قائلاً: “شرف كبير لي الانضمام إلى مجلس الأساتذة الكبار الأكاديميين”.