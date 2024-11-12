الملكة رانيا تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة بلقاء مع صاحبات الأعمال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - استمراراً لجهودها، التقت الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء، في دارة الياسمين باللويبدة سيدات من جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن، كما زارت إحدى الشركات المستفيدة من برامج الجمعية، وهي محمصة وأكاديمية بُنّي للقهوة.

الملكة رانيا تلتقي سيدات من جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن

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وكعادتها وثقت الملكة رانيا زياراتها عبر نشر مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وعلقت قائلة: "أحاديث ممتعة اليوم مع سيدات جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن، تبعها فنجان قهوة رائع منتج في الأردن من قبل محمصة وأكاديمية بُنّي للقهوة".

وخلال اللقاء الذي حضرته رئيسة مجلس إدارة الجمعية أمل دغلس، استعرضت العضو المؤسس والرئيسة التنفيذية للجمعية ثناء الخصاونة، مسيرة الجمعية في التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم المجتمعات المحلية من خلال التخطيط الاستراتيجي.



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زيارة الملكة رانيا لمركز تمكين المجتمعات في العقبة

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الملكة رانيا العبدالله، قامت بزيارة مركز تمكين المجتمعات التابع لمؤسسة نهر الأردن بمدينة العقبة، واطلعت على نشاطات المركز، والتقت عدداً من أصحاب المشاريع المستفيدين من المركز وعدداً من أفراد المجتمع المحلي.

واستمعت في زيارتها إلى عرض موجز حول برنامج بيت صغير التابع لبرنامج حماية الطفل من الإساءة، والذي يهدف إلى نشر وزيادة المعرفة والوعي بالمفاهيم الرئيسية المتعلقة بحماية الطفل من الإساءة، وشاهدت جانباً من جلسة علاج باستخدام الفن للسيدات.

وعلقت الملكة على منشور بحسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام": "مع الأهل في العقبة، فرحت بشوفتكم اليوم".

كما اطلعت على عروض 10 مشاريع ريادية تم دعمها من قبل مؤسسة نهر الأردن، تضمن كل مشروع عرضاً لفكرته ومنتجاته.

كما التقت بمجموعة من الشباب المستفيدين من نشاط "غرفة التكنولوجيا" لمساحة الابتكار الاجتماعي المخصصة للشباب، والتي تهدف إلى ربط محتوى التدريبات والأنشطة التي يقدمها المركز للطفل بما يخص الوقاية والحماية من الإساءة والعنف عبر توظيف وسائل التكنولوجيا التي تخاطب اهتمامات وثقافة هذه الفئة العمرية.

وضمن الزيارة، التقت الملكة رانيا بحضور أحمد غنيمات مدير مركز الملكة رانيا العبد الله لتمكين المجتمعات في العقبة، أفراداً من المجتمع المحلي، من بينهم رؤساء جمعيات وأصحاب مشاريع من مدينة العقبة والقرى المحيطة بها، وتبادلت الحديث معهم حول البرامج والأنشطة التي يقوم بها المركز، وما يقدمه من منح ودعم لأصحاب المشاريع المدرة للدخل.

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