هند رستم صاحبة البصمة الفنية المميزة في السينما المصرية ‏

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - تحل اليوم، 12 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنانة المصرية هند رستم التي أدهشت العالم بموهبتها الفنية التي برزت في السينما المصرية، وقد بلغ رصيدها طوال مشوارها السينمائي الذي قارب 30 عاماً 90 فيلماً سينمائياً، وتستعرض لكم الخليج 365 في هذا التقرير أبرز محطاتها السينمائية إحياءً لذكرى ميلادها.
كانت البداية الحقيقية لهند رستم في السينما المصرية، ،عندما تم اختيارها للمشاركة في فيلم "أزهار وأشواك" بدور صغير مع الفنان يحيى شاهين.
قامت هند رستم بتقديم العديد من الأدوار السينمائية في الخمسينيات والستينيات التي جمعت بين جمالها وموهبتها الفنية التي تمثلت في قدرتها على تقديم الشخصيات المتنوعة، سواء في الأفلام الدرامية أو الكوميدية، ومن أبرز أفلامها:
- "صراع في النيل" (1959): من إخراج عاطف سالم، ودارت أحداثه عندما يقرر أهالي الأقصر شراء صندل بحري جديد بدلاً من الصندل القديم من أجل أعمال النقل النهري، ويكلف العمدة مجاهد (رشدي إباظة) أن يذهب للشراء، ومعه محسب (عمر الشريف) ابن الريس جاد، يعرف اللصوص والمنافسون بأمر الشراء، ويقرر زعيمهم أبو سفيان الحصول على المبلغ، فيرسل رجاله لسرقة النقود وجسدت هند رستم شخصية " نرجس" التي كانت أحد أفراد العصابة التي تريد سرقة النقود، وفي النهاية قامت بالدفاع عن مجاهد ونالت ضربة خاطئة من أحد رجال العصابة فتسقط في النيل وتموت.
- "بين السماء والأرض" (1959): من إخراج صلاح أبو سيف، والذي دارت أحداثه عندما يتعطل مصعد به مجموعة من الأشخاص لا يعرفون بعضهم البعض، بينهم ممثلة سينمائية والتي جسدت شخصيتها الفنانة هند رستم، وشخص مجنون، وغيرهما من الأشخاص الذين يشعرون بتعاسة في الحياة وعندما يبدأون في إدراك أن هناك أملاً ضعيفاً في خروجهم أحياءً من المصعد يتعظون ويبدأون في رؤية الحياة بصورة إيجابية.
يمكنكم قراءة: في ذكرى وفاتها.. حكايات خلف كواليس الكاميرات لـ هند رستم
رحلت عن عالمنا الفنانة هند رستم في يوم 8 أغسطس عام 2011 عن عمر ناهز الـ80 عاماً إلا أنها ظلت حاضرة في قلوب وعقول الجمهور العربي حتى الآن.
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البدايات بالسينما المصريةبدأت هند رستم مشوارها الفني عام 1949، وكان أول ظهور لها في السينما كان بفيلم "غزل البنات"، عندما ظهرت وهي تمتطي حصاناً في مشهد أغنية "اتمختري يا خيل" والتي جاءت من غناء الفنانة ليلى مراد التي كانت بطلة الفيلم .
كانت البداية الحقيقية لهند رستم في السينما المصرية، ،عندما تم اختيارها للمشاركة في فيلم "أزهار وأشواك" بدور صغير مع الفنان يحيى شاهين.
أبرز المحطات السينمائية لـ هند رستمملامح هند رستم وجمالها وحضورها القوي على الشاشة، كل هذه العوامل جعلتها تدخل قلوب الجمهور وتصبح إحدى النجمات اللاتي وضعن بصمة مميزة في صناعة تراث السينما المصرية.
قامت هند رستم بتقديم العديد من الأدوار السينمائية في الخمسينيات والستينيات التي جمعت بين جمالها وموهبتها الفنية التي تمثلت في قدرتها على تقديم الشخصيات المتنوعة، سواء في الأفلام الدرامية أو الكوميدية، ومن أبرز أفلامها:
- "صراع في النيل" (1959): من إخراج عاطف سالم، ودارت أحداثه عندما يقرر أهالي الأقصر شراء صندل بحري جديد بدلاً من الصندل القديم من أجل أعمال النقل النهري، ويكلف العمدة مجاهد (رشدي إباظة) أن يذهب للشراء، ومعه محسب (عمر الشريف) ابن الريس جاد، يعرف اللصوص والمنافسون بأمر الشراء، ويقرر زعيمهم أبو سفيان الحصول على المبلغ، فيرسل رجاله لسرقة النقود وجسدت هند رستم شخصية " نرجس" التي كانت أحد أفراد العصابة التي تريد سرقة النقود، وفي النهاية قامت بالدفاع عن مجاهد ونالت ضربة خاطئة من أحد رجال العصابة فتسقط في النيل وتموت.
- "بين السماء والأرض" (1959): من إخراج صلاح أبو سيف، والذي دارت أحداثه عندما يتعطل مصعد به مجموعة من الأشخاص لا يعرفون بعضهم البعض، بينهم ممثلة سينمائية والتي جسدت شخصيتها الفنانة هند رستم، وشخص مجنون، وغيرهما من الأشخاص الذين يشعرون بتعاسة في الحياة وعندما يبدأون في إدراك أن هناك أملاً ضعيفاً في خروجهم أحياءً من المصعد يتعظون ويبدأون في رؤية الحياة بصورة إيجابية.
- "إشاعة حب" (1960): من إخراج فطين عبد الوهاب، ودارت أحداثه حول حسين (عمر الشريف) شاب خجول، يحب ابنة عمه سميحة (سعاد حسني) التي لا تعيره أي اهتمام، وتحب ابن خالتها لوسي الشاب الذي يجيد الرقص والغناء، ولكن عم حسين عبد القادر النشاشنجي (يوسف وهبي) معجب بشخصية حسين، فيبدأ في تحويله ظاهرياً إلى شخصية أخرى تستطيع أن تجذب ابنته عن طريق رسم خطة ماكرة بأن ينشر إشاعة مفادها أن حسين على علاقة بهند رستم.
يمكنكم قراءة: في ذكرى وفاتها.. حكايات خلف كواليس الكاميرات لـ هند رستم
الاعتزال والرحيلأنهت هند رستم حياتها الفنية بفيلم "حياتي عذاب" الذي قدمته عام 1979م، واعتزلت بعده الفن وهي في قمة مجدها وفضلت أن تعيش حياتها في هدوء تام بعيداً عن الأضواء.
رحلت عن عالمنا الفنانة هند رستم في يوم 8 أغسطس عام 2011 عن عمر ناهز الـ80 عاماً إلا أنها ظلت حاضرة في قلوب وعقول الجمهور العربي حتى الآن.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».