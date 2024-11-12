هند رستم صاحبة البصمة الفنية المميزة في السينما المصرية ‏

البدايات بالسينما المصرية

أبرز المحطات السينمائية لـ هند رستم

-‏ "إشاعة حب" (1960): من إخراج فطين عبد الوهاب، ودارت أحداثه حول حسين (عمر الشريف) شاب خجول، يحب ابنة عمه سميحة (سعاد حسني) التي لا تعيره أي ‏اهتمام، وتحب ابن خالتها لوسي الشاب الذي يجيد الرقص والغناء، ولكن عم حسين عبد القادر النشاشنجي (يوسف وهبي) معجب بشخصية حسين، فيبدأ ‏في تحويله ظاهرياً إلى شخصية أخرى تستطيع أن تجذب ابنته عن طريق رسم خطة ماكرة بأن ينشر إشاعة مفادها أن حسين على علاقة ‏بهند رستم.‏

الاعتزال والرحيل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - تحل اليوم، 12 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنانة المصريةالتي أدهشت العالم بموهبتها الفنية التي برزت في السينما المصرية، ‏وقد بلغ رصيدها طوال مشوارها السينمائي الذي قارب 30 عاماً 90 فيلماً سينمائياً، وتستعرض لكم الخليج 365 في هذا التقرير أبرز محطاتها ‏السينمائية إحياءً لذكرى ميلادها.‏بدأت هند رستم مشوارها الفني عام 1949، وكان أول ظهور لها في السينما كان بفيلم "غزل البنات"، عندما ظهرت وهي تمتطي ‏حصاناً في مشهد أغنية "اتمختري يا خيل" والتي جاءت من غناء الفنانة ليلى مراد التي كانت بطلة الفيلم ‏.كانت البداية الحقيقية لهند رستم في السينما المصرية، ،عندما تم اختيارها للمشاركة في فيلم "أزهار وأشواك" بدور صغير مع الفنان ‏يحيى شاهين.ملامحوجمالها وحضورها القوي على الشاشة، كل هذه العوامل جعلتها تدخل قلوب الجمهور وتصبح إحدى النجمات اللاتي ‏وضعن بصمة مميزة في صناعة تراث السينما المصرية.‏قامتبتقديم العديد من الأدوار السينمائية في الخمسينيات والستينيات التي جمعت بين جمالها وموهبتها الفنية التي تمثلت في ‏قدرتها على تقديم الشخصيات المتنوعة، سواء في الأفلام الدرامية أو الكوميدية، ومن أبرز أفلامها:‏- "صراع في النيل" (1959): من إخراج عاطف سالم، ودارت أحداثه عندما يقرر أهالي الأقصر شراء صندل بحري جديد بدلاً من ‏الصندل القديم من أجل أعمال النقل النهري، ويكلف العمدة مجاهد (رشدي إباظة) أن يذهب للشراء، ومعه محسب (عمر الشريف) ابن الريس جاد، يعرف اللصوص ‏والمنافسون بأمر الشراء، ويقرر زعيمهم أبو سفيان الحصول على المبلغ، فيرسل رجاله لسرقة النقود وجسدتشخصية ‏" ‏نرجس"‏ التي كانت أحد أفراد العصابة التي تريد سرقة النقود، وفي النهاية قامت بالدفاع عن مجاهد ونالت ضربة خاطئة من أحد رجال العصابة فتسقط في النيل وتموت.‏‏- "بين السماء والأرض" (1959): من إخراج صلاح أبو سيف، والذي دارت أحداثه عندما يتعطل مصعد به مجموعة من الأشخاص لا ‏يعرفون بعضهم البعض، بينهم ممثلة سينمائية والتي جسدت شخصيتها الفنانة، وشخص مجنون، وغيرهما من الأشخاص الذين ‏يشعرون بتعاسة في الحياة وعندما يبدأون في إدراك أن هناك أملاً ضعيفاً في خروجهم أحياءً من المصعد يتعظون ويبدأون في رؤية الحياة ‏بصورة إيجابية.‏يمكنكم قراءة: في ذكرى وفاتها.. حكايات خلف كواليس الكاميرات لـ هند رستمأنهتحياتها الفنية بفيلم "حياتي عذاب" الذي قدمته عام 1979م، واعتزلت بعده الفن وهي في قمة مجدها وفضلت أن تعيش ‏حياتها في هدوء تام بعيداً عن الأضواء.‏رحلت عن عالمنا الفنانة هند رستم في يوم 8 أغسطس عام 2011 عن عمر ناهز الـ80 عاماً إلا أنها ظلت حاضرة في قلوب ‏وعقول الجمهور العربي حتى الآن.‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».