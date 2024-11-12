دونالد ترامب: "منذ فوزي بالرئاسة وأنا أسمع هذه الأغنية"

ميرنا وليد - بيروت - كشف رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، أنه منذ تاريخ فوزه بالرئاسة ولغاية الآن، وهو يسمع أغنية "Not Like Us"، قائلاً في تصريح له: "منذ فوزي بالإنتخابات الرئاسية وأنا أسمع أغنية Not Like Us بشكل مستمر".
على صعيد آخر، كان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من فيلم Home alone 2، وقيل إن رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب قد ظهر فيه، وبحسب ما تم تداوله، كان اشترط ترامب على القائمين على الفيلم، الظهور فيه في حال أرادوا التصوير في فندقه "بلازا".
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