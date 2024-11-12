نجوى كرم في تألق متواصل.. تحضيرات وحفلات وإطلالات خاطفة في “أراب غوت تالنت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل شمس الأغنية العربية، الفنانة اللبنانية نجوى كرم، تحقيق نجاحات استثنائية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث حصدت مقاطعها الأخيرة انتشارًا واسعًا وتفاعلاً كبيرًا عبر حساباتها الرسمية في إنستغرام، X، تيك توك، وفيسبوك.

وأسهمت إطلالات نجوى كرم خاطفة الأنفاس ولقطاتها الحصرية من كواليس برنامج “أراب غوت تالنت” وحضورها البارز ضمن لجنة التحكيم، بشكل ملحوظ في جذب المزيد من المتابعين وتعزيز التفاعل المستمر.

تحضيرات أراب غوت تالنت

تستعد كرم للتوجه إلى الرياض في المملكة العربية السعودية لتصوير الحلقات المباشرة من “أراب غوت تالنت”. ومن المتوقع أن يضفي حضورها المميز رونقاً خاصاً على هذا البرنامج الجماهيري، الذي يُعد من أكثر العروض متابعة في العالم العربي.

حفلات جماهيرية مرتقبة

إلى جانب ذلك، تتحضر نجوى كرم لإحياء سلسلة من الحفلات الغنائية المنتظرة، من أبرزها حفلها المرتقب في دبي أوبرا في الإمارات يوم 29 ديسمبر 2024، بتنظيم مومنتس إيفنتس، حيث تتطلع لتقديم عرض فني يليق بجمهورها العريض.

بهذا النشاط المتواصل على منصات التواصل وسلسلة الحفلات المرتقبة، تواصل نجوى كرم الحفاظ على مكانتها البارزة في الساحة الفنية العربية، مقدمةً لجمهورها أداءً راقياً يعزز من شعبيتها كواحدة من أهم نجمات الغناء العربي.