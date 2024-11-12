بهذه الصورة.. أحمد داش يعلن خطوبته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان أحمد داش عن خطوبته، على شابة من خارج الوسط الفني، من خلال صور نشرها عبر السوشيال ميديا، مشيراً إلى أن الحفل كان يوم 24 أكتوبر الماضي.

وشارك الممثل المصري متابعيه بصورة عفوية مع خطيبته تعكس أجواء الحفل البسيط الذي يضج بالحب والرومانسية،وبدت العروس في غاية السعادة بفستان قصير باللون الوردي، بينما ارتدى أحمد بدلة كحلية كلاسيكية، ويحمل في يده السكين لقطع قالب حلوى كُتب عليه عبارة “خطوبة”، مع تاريخ الحفل.

واكتفى أحمد داش بالإعلان عن خطوبته في هذا الوقت من خلال الصورة دون أن يكشف عن هوية العروس وعلق عليها بعبارة “الحمدلله”، مع ايموجي لخاتم الزواج.

تفاعل عدد كبير من النجوم والجمهور مع هذا الخبر وانهالت عليه التبريكات والتهاني وكان في مقدمتهم النجم أحمد داود الذي كتب له: “الف مبروك يا اخويا..حبيب اخوك”، وكتبت الفنانة مايان السيد:”مبروك”، بينما كتبت دنيا عبد العزيز: “حبيبي مبروك”.

يذكر أن أحمد داش شارك في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل “مسار إجباري”، الذي كان مكوّن من 15 حلقة فقط، وكان من بطولة عصام عمر، صابرين، بسمة، رشدي الشامي، مي الغيطي، نور محمود، جوري بكر، محمود البزاوي.