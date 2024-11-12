شكرا لقرائتكم خبر عن ريدلى سكوت: حاولت مع راسل كرو الوصول إلى قصة جديدة لتقديم 2 Gladiator والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج العالمى ريدلى سكوت معلومات جديدة حول عدم تقديم جزء ثانٍ من فيلم Gladiator، الذى طرح في عام 2000، بعد النجاح المالي والنقدي الذي حققه العمل مع طرحه في حينها، حيث فاز العمل بخمس جوائز أوسكار، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل ممثل لبطله النجم العالمى راسل كرو، كان كل من بطل الفيلم والمخرج حريصين على تقديم جزء ثانٍ.

وناقش سكوت وكرو أفكارًا أخرى مختلفة لجزء ثانٍ، وأوضح الأول قائلا:" اجتمعت أنا وراسل بعد عامين بعد الفيلم الأول، وقال راسل، "ماذا يمكننا أن نفعل؟ أنا ميت"، ففكرت فجأة أن هناك طريقة لإعادته من الموت، فكما يموت الرجل في المعركة، فهذه هي الفرصة للعودة من الجانب الميت إلى الجانب الحي، والعودة في جسد جندي، وقلت له، "المشكلة هي، راسل إما أن تكون بديلاً لماكسيموس أو سيكون عليك أن تكون شخصًا آخر".



ريدلى سكوت وراسل كرو

فى نفس السياق كشف المخرج العالمى ريدلي سكوت عن أنه يعمل بالفعل على فكرة فيلم Gladiator III، قبل أقل من شهرين من إطلاق الجزء الثاني من العمل، على ان يعرض فيلم Gladiator II في دور السينما في 15 نوفمبر المقبل.

ويدور فيلم Gladiator II حول شخصية لوسيوس الذي يلعب دوره بول ميسكال، الوريث السابق للإمبراطورية الرومانية والذي أصبح مصارعًا عندما غزا الجيش الروماني منزله بقيادة ماركوس أكاسيوس الذي يلعب دوره بيدرو باسكال.

تدور أحداث الفيلم الجديد Gladiator II بعد 25 إلى 30 عامًا من أحداث الفيلم الأصلي لعام 2000، والذي فاز بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل للنجم العالمى راسل كرو.

لكن سكوت، البالغ من العمر 86 عامًا، والذي أخرج كلا الجزئين من السلسلة حتى الآن، بدأ بالفعل في التفكير في فكرة فيلم Gladiator الثالث، وفي مقابلة جديدة، كشف أنه إذا حصل على ما يريده، فسوف يستمتع عشاق السلسلة بالمزيد في المستقبل.

وصرح سكوت قائلاً: "أنا بالفعل أفكر في فكرة لـ فيلم Gladiator III، حيث أشعر أننى أشعلت فتيل الإثارة، خاصة إن نهاية فيلم Gladiator II الذى لكم يعرض بعد تذكرنى بفيلم The Godfather، حيث يجد مايكل كورليوني نفسه في وظيفة لا يريدها، ويتساءل، "الآن، يا أبي، ماذا أفعل؟" لذا فإن الفيلم التالي سيكون عن رجل لا يريد أن يكون حيث هو الآن".