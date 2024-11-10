3 مسلسلات جديدة في شهر ديسمبر.. إليكِ التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 05:54 مساءً - يشهد الشهر الأخير من العام الجاري، إطلاق 3 مسلسلات جديدة دفعة واحدة، لمجموعة من كبار النجوم، حيث يغلب عليها التنوع، ما بين التشويق والإثارة، والدراما الاجتماعية، وحتى النفسية.

آسر ياسين في "موعد مع الماضي" 6 ديسمبر

أول هذه المسلسلات المُقرر عرضها في ديسمبر المُقبل، هو، الذي ينتمي لأعمال الإثارة والتشويق، ويسلط الضوء على تحديات العلاقات العائلية وتداعيات الأسرار الدفينة، ويصطحب العمل المشاهدين في رحلة مليئة بالترقب وأحداث الأكشن المحتدمة والمتعمقة في المشاعر العاطفية؛ إذ تُزيح كل حلقة الستار تدريجياً عن مستوى جديد من الغموض بطريقة تُثير تساؤل المشاهدين حول حقيقة ما حدث بالفعل طوال تلك السنوات الماضية.

المسلسل تأليف محمد المصري، وإخراج السدير مسعود، وبطولة كلّ من آسر ياسين، محمود حميدة، شريف سلامة، شيرين رضا، ركين سعد، محمد ثروت، محمد علاء، تامر نبيل، هدى المفتي، بالإضافة إلى صبا مبارك، وستُعرض أولى حلقاته اعتباراً من يوم 6 ديسمبر المقبل، عبر منصة نتفليكس.

"إقامة جبرية" لـ هنا الزاهد 12 ديسمبر

بطولة هنا الزاهد، والمؤجل منذ شهور طويلة، سيُعرض أخيراً عبر منصة "واتش إت"، اعتباراً من يوم 12 ديسمبر المُقبل، ويُشارك في البطولة محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فراج.

وتجسد صابرين خلال أحداث المسلسل، شخصية والدة محمد الشرنوبي، وتعمل طبيبة نفسية مسؤولة عن علاج هنا الزاهد؛ التي تعاني من اضطرابات نفسية.

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ماجد الكدواني في "موضوع عائلي 3"

تستعد منصة "شاهد" لعرض الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" نهاية شهر ديسمبر القادم، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل خلال الجزأين الماضيين، وتصدره محركات البحث، لاسيما، وأنه ينتمي إلى الدراما الاجتماعية.

مسلسل "موضوع عائلي" من بطولة: ماجد الكداوني، نور اللبنانية التي انضمت للعمل من الموسم الثاني، رنا رئيس، طه دسوقي، محمد شاهين، محمد القس، سما إبراهيم، محمد رضوان، ياسمينا العبد، فضلاً عن رانيا يوسف، التي ستظهر لأول مرة اعتباراً من الجزء الثالث، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد الجنايني، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.

وتدور أحداث مسلسل "موضوع عائلي" حول إبراهيم، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة بعد خسارته لزوجته قبل نحو عشرين عاماً، واتخاذه قراراً بعدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمُّل أي أعباء عائلية، لكن تتغير حياته فجأة بعد ظهور ابنته التي لم يكن يعرفها، ويصبح مسؤولاً عن الوصاية عليها لمدة 6 أشهر، وخلال هذه الفترة تتغير الكثير من الأمور في حياتهما.

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