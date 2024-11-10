آخرهن دينا.. فنانات اعترفن بإجراء عمليات تجميل تعرفوا إليهن

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 04:23 مساءً - كشفت الفنانة دينا مؤخراً أنها أجرت جراحة تجميلية واحدة في أنفها بسبب تساقط غضروفها، كما أكدت أنها تُحب الطبيعة، وتحرص على أن يكون شكلها متكاملاً، وذلك من خلال فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وقبل دينا كشف عدد من نجمات الوسط الفني عن إجراء عمليات تجميلية سواء من أجل علاج عيوب، أو للظهور بشكلٍ ملفت، ومنهن من اعترفن ليس فقط بإجراء عمليات التجميل بل وفشلها أيضاً، وذلك عبر البرامج التليفزيونية أو اللقاءات الصحفية، وسوف نذكرهن من خلال هذا الموضوع.

دينا: عملت عملية تجميل واحدة في أنفي

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هنا الزاهد وقصة تقويم أسنانها

قالت الفنانة دينا في فيديو عبر حسابها بـ"إنستغرام" ببرنامجها "اسمع مع دينا": "رداً على سؤال كم عملية تجميل قُمت بإجرائها، وطبعاً الطبيعة أو البني آدامه الطبيعية لم تعد تُصدق بعد، أنا عملتواحدة في أنفي من 4 أو 5 سنين لأن غضروف أنفي سقط"، وأكملت دينا: "وده كان هيأثر على ظهوري أمام الكاميرا، وعملتها بشكلها الطبيعي، ولم أُغير بها شيء، لأني بحب الطبيعة، وخصوصاً الأجسام، وبالنسبة إليّ التجميل حاجة تتعمل ولا تظهر، وأنا سعيدة إني استطعت الحفاظ على نفسي لدرجة إن الناس معتقدة إني أجريتكثيرة، يا جماعة الجمال مش سهل، وأن الناس تستطيع الحفاظ على نفسها لازم تتعب، وبحاول أوصل إني شكلي يكون قريب من المتكامل لأنه لا يوجد شكل متكامل".

كشفت هنا الزاهد خلال حلولها ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، عن كواليس عملية أسنانها، حيث روت هنا، وقالت: "كان عندي سنتين هموت وانزلهم لتحت، وطول عمري 30 سنة كنت بسأل والدتي، وأقول لها لماذا لم تقومي بعمل تقويم أسنان لي من أجل ابتسامتي، وذهبت للدكتور وقلت له ما الحل وظبطت أسناني".وأضافت الفنانة هنا الزاهد: "حسيت إني رتبت أسناني بعد العملية التي أجريتها عند دكتور الأسنان وسعيدة جداً وأصبحت أنظر في المرآة باستمرار".

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ابنة أصالة توضح كيف أنقذتها من الأخطاء التجميلية

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رانيا يوسف: عملت عملية تجميل في أنفي

أعلنت النجمة السورية أصالة في أكثر من لقاء تلفزيوني عن إجراء أكثر من عملية تجميل، كعملية حقن بـ"البوتوكس" لوجهها، واعترفت أيضاً بإجرائها لأكثر من عملية تجميل أخرى، أسفل العين، وتصغير للأنف، وتقويم للأسنان، وقد تحدثت شام الذهبي ابنة الفنانةمؤخراً في تصريحات تلفزيونية لموقع "ET بالعربي"، عن الأخطاء التجميلية التي تعرضت لها والدتها، وكادت أن تؤثر على مسيرتها الفنية، وهو الأمر الذي دفعها للتخصص في مجال التجميل والعناية بالبشرة، حيث قالت شام: "حدثت أشياء كثيرة جداً لوالدتي كانت ترند، وهي جربتها وعملتها وحدث معها أعراض جانبية سيئة جداً"، وأكملت: "صولا طفلة جداً وبتصدق أي شيء، ممكن حد يقول لها عندي إبرة الفنكوش تصدق، وذهبت أكثر من مرة، وعملت أكثر من إجراء نتيجتهم كانت سيئة وحصل تدمير بدل التجميل، مرة حقنت بوتوكس دخل في الأحبال الصوتية بتاعتها ومعرفتش تغني، وكان عندها حفلة كبيرة جداً، واضطرت أنها تنزل تون ونص مع الفرقة الموسيقية".ومن الفنانات اللواتي اعترفن بإجراء عمليات تجميل الفنانة رانيا يوسف، حيث اعترفت أثناء حلولها ضيفة مع النجمة أروى في برنامجها "الليلة دي"، بإجراء عملية تجميل في الأنف، وذلك بعد تعرضها لحادث، كما كشفت في برنامج "شيخ الحارة" مع بسمة وهبة عن إجراء جراحة شفط دهون من منطقة البطن.

غادة عبد الرازق: عملت تجميل بوّظ وشِّي

أما الفنانة غادة عبد الرازق فأعلنت في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز، أنها خضعت لعملية جراحية فاشلة لنفخ الخدود، وهي العملية التي فشلت وشوهت وجهها بشكل كبير، مما اضطرها للخضوع لعملية جراحية أخرى لاستعادة شكلها السابق، كما اعترفت في تصريحات سابقة بإجرائها عمليات تجميل في أنفها وأسنانها.

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إليسا: عملت عمليات تجميل لدرجة شوهت بحالي

وفي برنامج "مراحل"، قالت الفنانة إليسا أنها خضعت لعمليات تجميل، حيث قالت: "عمليات التجميل أساسي إذا شعرت إني احتاج أضبط من نفسي، لأني بظهر باستمرار على التلفزيون فأكيد أبذل مجهود حتى أكون بأحلى صورة ممكنة"، وأكملت: "أوقات رغبتك بالظهور بأحلى صورة ممكنة تجعلك تشوه بوجهك، وهذا حدث معي، لأني أصبحت أرغب باستمرار في حقن الفيلر، ووصلت لمرحلة أني لم أكن راضية على شكلي وهذه ليست أنا، ولذلك قررت أرجع مرة ثانية أضبط بنفسي، وأتخلى عن كل شيء حتى أُرجع وجهي مثل ما كان".

وخلال الحلقة سُئلت إليسا عن المبلغ الذي دفعته في أمريكا مقابل عمليات التجميل التي أجرتها، لكنها امتنعت عن تحديد المبلغ.

نبيلة عبيد: ضروري إجراء عمليات تجميل

أكدت النجمةفي لقاءٍ تلفزيوني مع الإعلامي مصطفى الأغا إجراء أكثر من عملية تجميل، حيث قالت رداً على مجموعة أسئلة سريعة وُجهت إليها من الأغا: "نعم أجريت عمليات تجميل، ودا ضروري طبعاً".

حورية فرغلي: أجرت العديد من عمليات التجميل في أنفها

ذكرت الفنانة حورية فرغلي مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عن عمليات التجميل التي أجرتها، حيث قالت: "عملت أكثر من عملية تجميل في أنفي، ويوجد هناك عملية أخرى بعد، أنا عملت فقط هيكل الأنف، ولكن هناك فتحات الأنف، وقد تم أخذ جلد من خدودي وتركيبه في أنفي، وخضعت قبل العملية وبعد العملية لجلسات أكسجين لكي يصل الدم إلى الجلد"، وأكملت: "كل هذا نتيجة سقوطي من أعلى الحصان، عندما كنت أمتطيه في نزهة، ولم أكن أضع سرجاً ولم أمسك اللجام الخاص به، وكنت أضبط شعري، وفجأة ظهرت قطتان أمامه، فتفاجأ الحصان وذعر، فقفز من على الأرض فسقطت من فوقه، ثم وقع هو علي وانكسر أنفي".

وأضافت: "لم تكن إصابة أنفي فقط بل وأُصبت بديسك أيضاً، ولذلك أنا حالياً عضو اتحاد مجلس مصر للفروسية، لكن لا أستطيع المشاركة في مسابقات دولية، ومن أول لحظة علمت بكسر أنفي، ذهبت إلى لندن، فالدكتور هناك أخذ عظمة من الجمجمة وثبتها في أنفي بمسمار".

واستطردت حورية: "أثناء تصويري مسلسل "ساحرة الجنوب" كان هناك شيء مش طبيعي في أنفي، فذهبت للكثير من الدكاترة فأوضحوا لي فشل العملية، موضحين خطأ استخدام العظم في الأنف والصح استخدام الغضاريف، والمسمار الموجود في الأنف أحدث عدوى للعظم، والعظم لا يلتئم في حالة وجود عدوى"، وتابعت: "ذهبت لندن مرة أخرى من أجل إزالة العظمة والمسمار من أنفي، وبدأت من جديد، وأجريت عمليات كثيرة جداً ولكنها انتهت بالفشل".

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