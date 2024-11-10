بالفيديو طارق العلي يُبارك لـ محمد عبده على ألبومه بطريقته الخاصة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 02:56 مساءً - ظهر الفنان طارق العلي بفيديو وهو ممسك بألبوم للفنان محمد عبده أُصدر منذ 30 عاماً، وهنأه بطريقته الخاصة؛ بمناسبة قرب طرح ألبومه الجديد، حيث قال: "أبونورة الجميل الرائع هذا ألبوم صار له 30 سنة وهو ألبوم "بآمن الله" ونحن نقولك "يا حياك الله" مبروك ألبومك الجديد إللي بيكون بيوم 11 -11 من إنتاج روتانا راح نستمتع به، كعادتك يا أسطورة يا كبير، ومن ألحان المايسترو طلال وكلمات الراحل الأمير بدر عبدالمحسن الله يرحمه، راح ننبسط بالأبوم وإن شاء الله ألبومات قادمة ماكو شي اسمه "بأمان الله" في "حياك الله ".

وكان الموسيقار طلال أيضاً نشر بوستر الألبوم وكتب: "وعدكم.. ووفى فنان العرب بالبوم جديد، محمد عبده 2024، 11-11-2024 من ألحان الموسيقار د. طلال".

فيما نشر حساب روتانا موسيقى على الإنستغرام فيديو طارق العلي وكتب: "النجم الكويتي طارق العلي على طريقته يبارك من داخل مسرحيته "آخر رحلة" في موسم الرياض لفنان العرب محمد عبده على ألبومه الجديد الذي يُصدر بتاريخ 11/11 من ألحان الموسيقار د. طلال والجمهور بالانتظار".

مسرحية "آخر رحلة"

يتواجد الآن الفنان طارق العلي بالمملكة العربية السعودية وتحديداً في الرياض، وذلك لعرض مسرحيته الجديدة "آخر رحلة" هي مسرحية كوميدية تُعرض بموسم الرياض على مدى 10 أيام من ﺇﺧﺮاﺝ خالد بوصخر، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ناصرالبلوشي، ومن بطولة كل من الفنان، خالد العجيرب، إسماعيل سرور، سعيد الملا، محمد عاشور، شهد سلمان، نورا بالألف، فيصل السعد، سلطان العلي، محمد خالدالوزير، وسعودالمطيري.

وتدور أحداث المسرحية حول قطار يحمل رقم 777 ينطلق وعلى متنه مجموعة من الأشخاص من مختلف فئات المجتمع، وأثناء سير القطار في الغابات تحدث بعض المفاجآت، حينما يتوقف انقطاع جميع أجهزة الاتصال، وتتوالى بعدها الأحداث.

View this post on Instagram A post shared by RotanaMusic (@rotanamusic)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».