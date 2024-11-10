بعد غياب 5 أعوام.. إليكم موعد طرح ألبوم محمد عبده 2024 مع ألحان الموسيقار الدكتور طلال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 02:56 مساءً - يستعد الفنان محمد عبده لطرح ألبومه الجديد بعنوان "محمد عبده 2024 وذلك غداً الإثنين 11-11-2024، ونشرت الشركة المنتجة لـ الألبوم روتانا بوستر الألبوم وكتبت: "كبار المبدعين بألبوم فنان العرب محمد عبده 2024‬ ألحان الموسيقار الدكتور طلال‬ والذي يتضمن 7 أغانٍ". وجاء هذا الالبوم بعد 5 أعوام من إصدار آخر ألبوماته "يا غافية قومي".

كما نشر أيضاً حساب روتانا موسيقى بوستر الألبوم وكتبت عن موعد طرحه: "11-11 موعد طرح ألبوم جديد، لـ فنان العرب محمد عبده من ألحان الموسيقار طلال، وحشتنا يا بونورة بانتظار جديدك". كما نشرت إحدى الأغاني وعلقت وكتبت: "‏ألبوم محمد عبده 2024‬، ألحان الموسيقار الدكتور طلال‬".

https://www.instagram.com/p/DCJVCqqiOK4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCJVCqqiOK4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCJVCqqiOK4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ألبوم محمد عبده 2024

https://www.instagram.com/p/DCE3BYcgJ0j/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCE3BYcgJ0j/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading ‏‎https://www.instagram.com/p/DCE3BYcgJ0j/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading‎‏

ضم ألبوم الفنان محمد عبده- الذي سيُطرح يوم 11-11 -2024- نخبة من الشعراء، أما الألحان فجميعها للموسيقار الدكتور طلال، الأغنية الأولى بعنوان "المدينة "من كلمات الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، الأغنيه الثانية "ياجنة الدنيا" من كلمات على مساعد، الأغنية الثالثة "بين الوجية" من كلمات منادي، الأغنية الرابعه "الله يجازي"من كلمات محمد بن فطيس، الأغنية الخامسة "أحبك" الأغنية السادسة "اكتب لها حرف" من كلمات الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، أما الأغنيه السابعة فهي "خذ فؤادي" من كلمات أنوارالمشيري.

مسلسل عن الفنان محمد عبده

هذا وقد كشف مؤخراً المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن الاستعداد لتنفيذ مسلسل وثائقي تمثيلي يروى مسيرة الفنان محمد عبده الفنية والاجتماعية، ويقع في 39 حلقة، ويحمل المسلسل اسم "فنان العرب محمد عبده".

وكانت الصورة التي نشرها المستشار تركي آل الشيخ بينت بعض تفاصيل العمل، وهو أنه مسلسل وثائقي تمثيلي يحاكي قصة الفنان محمد عبده، ويسلط الضوء على العديد من مراحل حياته الفنية والاجتماعية، ويقع في 39 حلقة عبارة عن ثلاثة أجزاء كل جزء يقع بـ 13 حلقة سيتم تصويرها بالمملكة العربية السعودية وباللغة العربية، وكتب نص المسلسل الوثائقي الأديب السعودي عبدالله ثابت.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».