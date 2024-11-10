جاستن بيبر يعلن من خلال تسجيل صوتي قراراً كبيراً وخطيراً

ميرنا وليد - بيروت - خلال إتصال مع وسيلة إعلامية تم تسجيل مكالمة أجراها مع أحد الإعلاميين المغني الكندي جاستن بيبر يقول فيه حرفياً: "قريباً الجميع سيطّلع على الحقيقة.
انا بصدد تصوير وثائقي عن هوليوود وبي ديدي ويتضمن قصتي الكاملة وما عانيت منه". ويبدو أن جاستين بيبر لديه ما يقوله بعد المعلومات والصور التي تم تناقلها عن علاقته بـ بي ديدي وكيف ساهمت والدته بالأمر حين سمحت بلقائه وهو طفل. يبدو أن بيبر لديه الكثير من المعلومات التي يرغب بالإفصاح عنها بعد دخول ديدي الى السجن بإتهامات خطيرة وينتظر محاكمته في مطلع العام المقبل.
الموقف الذي أطلقه سبب القلق للكثيرين لأن شبكة علاقات ديدي كبيرة جداُ وتضم أسماء عديدة من المشاهير.
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