تامر حسني يتعاطف مع ملك جمال الأردن .. وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - تعاطف الفنان المصري تامر حسني مع ملك جمال الأردن أيمن العلي، الذي ظهر خلال الفترة الأخيرة وهو في وضع صحي صعب بسبب معاناته مع مرض السرطان، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مستخدماً خاصية "الستوري".



ونشر تامر صورة أرفقها بتعليق جاء فيه :"لسه عارف حالاً قصة الشاب الجميل ده إسمه أيمن العلي، هو ملقب بـ ملك جمال الأردن، شاب مجتهد ومحترم ودلوقتي هو تعب أوي أوي أوي، زي مانتوا شايفين عرفت قصته لما هو نزل صورته، والحقيقة أنا نفسي كلكم تدعوله، ربنا يشفي ويرجع أحسن من الأول يا رب، ربنا يشفيه ويشفي كل الناس".



